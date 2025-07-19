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Росіяни вже заходять в важливе місто, скоро почнеться штурм - командир

Ангеліна Підвисоцька
19 липня 2025, 21:30
5961
У Покровську вже помітили перші російські ДРГ.
ВСУ
Російські ДРГ у Покровськ / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Що відомо:

  • Російські ДРГ заходять у Покровськ
  • За кілька місяців можуть розпочатися бої за місто

Російські окупанти намагаються наступати на Покровськ, щоб наблизитись до своєї цілі - повне захоплення Донецької області. Перші ворожі диверсійно-розвідувальні групи вже помітили у самому Покровську. Про це заявив український військовий, молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Військовий вважає, що ворожі ДРГ у Покровську - тривожні дзвіночки. Він припустив, що вже скоро можуть розпочатися повноцінні оборонні дії у місті.

відео дня

"Перші ворожі ДРГ у Покровську - це вже тривожні дзвіночки. З мого досвіду, від перших ДРГ до повноцінних оборонних дій у місті проходило до двох місяців", - написав Бунятов.

Росіяни вже заходять в важливе місто, скоро почнеться штурм - командир
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська країни-агресорки Росії перекидають додаткові резерви та засоби на Покровський напрямок, щоб замкнути напівоточення двох міст, які опинилися під серйозною загрозою - Покровська і Мирнограда.

Згодом стало відомо, що 18 липня українські військові успішно зупинили спробу прориву ворожої диверсійно-розвідувальної групи, яка намагалася проникнути до Покровська в Донецькій області.

Нагадаємо, Главред писав, що проєкту "Хочу жить" передали документи, які розкривають правду про масштаби втрат військ країни-агресорки Росії на Покровському напрямку.

Інші новини:

Про персону: Станіслав Бунятов

Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".

У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

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війна в Україні вторгнення Росії Покровськ Станіслав Бунятов
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