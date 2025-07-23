РФ кинула на фронт чеченський полк: названо напрямки, де він атакуватиме

Ключові тези:
- РФ перекинула в Україну новостворений чеченський полк
- Він налічує приблизно до 1,5 тисячі особового складу
- Його перекинуть на Оріхівський та Гуляйпільський напрямки
Країна-агресор Росія перекинула на територію України новостворений військовий підрозділ, який було сформовано в Чеченській Республіці. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.
"Це новостворений полк, сформований на території Чеченської Республіки, у місті Ханкала. Це звичайний механізований полк, він має чотири батальйони, приблизно до 1,5 тисячі особового складу", - наголосив він.відео дня
За його словами, новостворений полк буде задіяний у районах відповідальності підрозділів південного військового округу Росії — зокрема на Оріхівському та частині Гуляйпільського напрямків, де окупаційні сили наразі перегруповуються.
Волошин також додав, що наразі передчасно стверджувати, чи вступили військовослужбовці нового полку в бойове зіткнення із силами оборони України.
"На цих двох напрямках противник здійснює перегрупування сил і засобів для того, щоб відновити активні бойові дії. Ми зараз не говоримо про те, що там відбуваються якісь бойові зіткнення, тому що там противник наразі не штурмує і не атакує, проте він готується до того, щоб за кілька днів розпочати і відновити активні штурмові дії", - підсумував речник.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив, що російські окупаційні війська зосередили значні сили на Покровському напрямку та намагаються штурмувати місто з трьох боків.
Військовий аналітик Майкл Кларк говорив, що до кінця 2025 року Україна може перейти у наступ на локальному рівні.
Водночас, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що окупанти намагаються закріпитися на адмінкордоні Донеччини та Дніпропетровщини, активно просуваючись на кількох напрямках і зазнаючи значних втрат серед особового складу.
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Про персону: Владислав Волошин
Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа.
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