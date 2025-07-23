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Трамп водить українців за ніс і дав Путіну 50 днів терору - The Atlantic

Анна Ярославська
23 липня 2025, 12:35
1051
Будь-яка допомога, яку Трамп надасть Україні, здається менш вирішальною, ніж перешкоди, які він створює.
Путин, Трамп, атака РФ
Ультиматум Трампа грає на руку Кремлю / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, ДСНС

Головні тези:

  • Трамп регулярно засуджує дії Путіна, але нічого не робить
  • Президент США зробив РФ "стратегічний подарунок"
  • Білий дім гарантував росіянам літо без санкцій

Президент США Дональд Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну 50 днів, перш ніж Білий дім розгляне нові санкції проти Росії. Таким чином американський лідер дав очільнику Кремля час до кінця літа, щоб той продовжив бомбардування українських міст. Про це пише The Atlantic.

Видання нагадує, що адміністрація експрезидента США Джо Байдена безоплатно передала Україні зброю, не розраховуючи на оплату. Водночас адміністрація Трампа діє інакше.

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"Трамп, схоже, просто водить українців за ніс. Озброєння, яке він планує поставити, буде недостатньо для перемоги українців. Будь-яка допомога, яку він надасть, здається менш вирішальною, ніж перешкоди, які він створює", - ідеться в статті.

Ось уже кілька місяців Росія уникає будь-яких реальних переговорів з Україною і посилює бомбардування українських міст, вбиваючи і калічачи мирних жителів практично щоночі. У відповідь на це Трамп регулярно засуджує дії Путіна, але сам рішуче відмовляється робити будь-які конкретні кроки для того, щоб зупинити російського диктатора.

"Замість того, щоб рішуче виступити проти Путіна, Трамп висунув свій 50-денний ультиматум, який може навіть не бути ультиматумом, якщо врешті-решт Трамп відмовиться від своєї погрози запровадити "дуже жорсткі мита" проти Росії. Як швидко зрозуміли націоналістичні коментатори в Росії, Трамп робить Путіну великий стратегічний подарунок", - зазначають журналісти.

The Atlantic акцентує: почасти тому, що Трамп відмовився запроваджувати нові санкції після своєї інавгурації в січні, а постачальники знайшли способи обійти існуючі, Росія тепер може виробляти більше ракет. Таким чином у росіян є можливість бомбити українські міста більшою кількістю ракет і сотнями безпілотників.

Навіть якщо Україна отримає більше засобів ППО, країна майже напевно не зможе збивати всі ворожі цілі під час атак такого масштабу, і кількість жертв серед українців, очевидно, зростатиме.

"Якщо Трамп дійсно планує посилити тиск на Росію після закінчення 50-денного пільгового періоду, він, по суті, дає Путіну привід поставити перед собою мету завоювати якомога більше територій, перш ніж приступати до мирних переговорів", - пише The Atlantic.

Після закінчення 50-денного терміну, встановленого Трампом, Кремль може навіть зважитися на "мирний" договір, запропонований адміністрацією Трампа кілька місяців тому. Ця пропозиція передбачає збереження за Росією практично всіх захоплених нею українських земель, визнання США російського контролю над Кримом, позбавлення України будь-якої надії на членство в НАТО, а також відмову від будь-яких значущих гарантій безпеки.

"Українці тепер бачать, що Білий дім фактично гарантує росіянам літо без санкцій, щоб вони могли чинити будь-які звірства, які їм заманеться", - ідеться в статті.

санкции
Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Ультиматум Трампа Путіну - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. Про це заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.

14 липня 2025 року Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Крім того, Трамп готовий підписати двопартійний законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які досі купують у Росії нафту і спонсорують її економіку для ведення війни проти України. Обмеження можуть вдарити по Китаю, Індії та Туреччині.

В Інституті вивчення війни вважають, що Глава РФ Володимир Путін погодиться сісти за стіл переговорів з Україною лише в разі нищівних поразок російської армії на фронті, що можливі за умови своєчасної та достатньої військової допомоги країн Заходу.

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