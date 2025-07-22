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Верхівка влади РФ хоче вмовити Путіна зупинити війну: що сталося

Альона Вороніна
22 липня 2025, 14:14оновлено 22 липня, 14:58
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Росія не має можливості продовжувати війну проти України, тому владна верхівка РФ хоче вмовити Путіна пристати на умови Трампа.
Путин, армия РФ
Верхівка влади РФ хоче вмовити Путіна зупинити війну/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, kremlin.ru

Основні тези Пономарьова:

  • Владна верхівка РФ хоче вмовити Путіна пристати на умови Трампа і зупинити війну
  • Поки Путін при владі в РФ, війна проти України триватиме
  • Зрештою Путін прийме пропозицію Трампа щодо перемир'я, але виставить це перемогою Росії

Владна верхівка у країні-агресорці Росії зараз думає про те, що треба вмовити російського диктатора Володимира Путіна пристати на умови президента США Дональда Трампа і поставити якщо не крапку, то крапку з комою у війні проти України.

Вони так думають, тому що у Росії вже більше немає сил продовжувати цю війну. Таку думку висловив російський опозиційний політик, у минулому депутат Державної думи Російської Федерації, єдиний, хто свого часу проголосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов під час чату на Главреді.

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"Найдовшою війною була війна на Кавказі. Різні люди по-різному оцінюють її тривалість, але вона точно тривала не менше 60 років. Звичайно, про настільки тривалі терміни ми зараз не говоримо. Хоча б тому що російське керівництво живе за принципом "після нас хоч потоп" і не вибудовує жодних тривалих стратегій. Тож, звісно, воно не планує вести війну стільки. Впевнений, що щороку в Росії кажуть: "Цього року ми точно закінчимо". Зараз точно вся російська влада вважає, що потрібно вмовити "начальника" пристати на умови Трампа і поставити якщо не крапку, то крапку з комою в цій війні, тому що сил у Росії вже ніяких немає", – зазначив Пономарьов.

На його думку, поки Путін залишається при владі в РФ і поки зберігається путінізм як політичний устрій (адже існує ймовірність, що путінізм може пережити Путіна, хоч і не дуже висока), війна з Україною триватиме. Просто вона необов'язково буде в тій формі, в якій зараз. Адже, за словами Пономарьова, є ще велика кількість кандидатів на "повоювати": країни Балтії, Польща, Грузія, Центральна Азія – Росія може ще багато де "погуляти".

"Тож Путін постарається оголосити про перемогу в Україні для внутрішнього споживання – і для еліт, і для простих громадян", – сказав він.

Зрештою Путін прийме пропозицію Трампа щодо перемир'я, але постарається її оформити в потрібний для себе спосіб, щоб складалося враження, що це не його змусили, а він усіх, що Трамп стояв на колінах перед ним і просив, а він погодився, і це велика перемога Росії, вважає Пономарьов.

"Путін буде наголошувати, що Росія воювала з усім блоком НАТО, але йому не вдалося поставити Росію на коліна – блок сам став на коліна і капітулював. Якщо Путін зможе забезпечити собі таку публічну історію всередині країни, він піде на перемир'я. І зараз уся його адміністрація займається тим, що конструює саме такий публічний процес", – підсумував російський опозиційний політик.

Дивіться відео, в якому Ілля Пономарьов розповів, чого чекати Росії і Путіну від Трампа, а також чому перемир'я не за горами:

Скільки ще Росія зможе воювати – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в розвідці анонсували колапс в Росії. В Росії стрімко розгортається колапс вугільної галузі, спричинений втратою європейського ринку, зазначають у розвідці.

Також раніше повідомлялося, що ситуація в Росії різко погіршиться. Російська економіка стрімко наближається до рецесії, і вже восени 2025 року ситуація може стати критичною, заявив економіст Володимир Мілов.

Нагадаємо, Україна масштабує удари по РФ – Зеленський вийшов із важливою заявою. Частота ударів по РФ повинна збільшитися. Кожен майданчик в РФ, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для ЗСУ, заявив Зеленський.

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Хто такий Олександр Пономарьов?

Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення - 2003 року пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова принесла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

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