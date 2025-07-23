Бунт еліт в Росії до кінця літа: названо умову, яка підштовхне до розколу

Невдоволення російських еліт зросло ще у квітні-червні цього року.

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Коли в Росії може відбутись бунт еліт / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, kremlin.ru

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Бунт еліт в Росії до кінця літа не можливий, але це може статись до кінця 2026 року

Російські еліти абсолютно безідейні

У Путіна є можливість задовольняти більшу частину їхніх інтересів

В сучасній Росії бунт еліт можливий, але коли це станеться сказати важко. Про це в чаті на Главред розповів російський опозиційний політик, депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов.

За його словами, головний фактор у політиці – це фактор часу. Відповідно, будь-яке поставлене питання потрібно уточнювати – коли.

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"Чи можливий в Росії бунт еліт до кінця літа? Ні. Чи можливий бунт еліт до кінця 2026 року? Можливий, але його ймовірність низька. Якщо взагалі зняти тимчасове обмеження в питанні, то – звичайно, можливий", - наголосив він.

Пономарьов зауважив, що російські еліти абсолютно безідейні, вони – про "бабки" і особисті інтереси.

"На даний момент у Путіна є можливість задовольняти більшу частину цих інтересів, але не всі. Невдоволення російських еліт у квітні-червні різко зросло через те, що не домовилися з Трампом. Еліти вважали, що пропозиція класна і її потрібно прийняти. "Вождь і вчитель мудрий" чекав, коли Захід здасться – ось, Захід "здався", а "начальник" щось не готовий. У еліт виникає питання – скільки ж їм треба мучитися, коли він нарешті дозріє. Тому невдоволення різко зросло", - підкреслив він.

Російський опозиційний політик додав, що люди не бачать для себе великого виграшу в разі, якщо вони почнуть якісь дії.

"Програш від бездіяльності існує, але він не є катастрофічним, до цього вже звикли. А ризики, пов'язані з тим, що не вийде, величезні, причому це фізичні ризики, наприклад, ризик для життя. Тому мотивації діяти зараз ніякої немає. Але це не означає, що так буде завжди. Тому що ризики можуть знизитися, а незадоволеність життям може істотно збільшитися за рахунок санкцій та іншого", - говорить він.

Водночас, на його думку, якби "міжнародною спільнотою" була запропонована красива альтернатива, яка була б містком, виходом у нормальність і великою "плюшкою" для людей, які можуть зважитися на змову, це, звичайно, їх підштовхнуло б.

"Але поки, на жаль, ми діємо інакше, вважаючи, що в Росії всі однакові, що там домовлятися ні з ким і ні про що, а санкційна політика носить характер виключно "батога", без будь-якого "пряника", ніяких спроб розколоти цю спільноту не робиться, навпаки, її цементують, причому навколо Путіна. Звичайно, в такій ситуації з бунтом все складно", - підсумував Пономарьов.

Дивіться відео, в якому Ілля Пономарьов розповів, чого чекати Росії і Путіну від Трампа, а також чому перемир'я не за горами:

Протести в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука розповів, що теоретично в Росії можливий заколот еліт. Але за останні роки Путін і вся його камарилья дуже активно і небезрезультатно зачистили опозицію всередині країни, тому опозиції в Росії просто не існує.

Військовий льотчик-інструктор Роман Світан сказав, що табакерка в голову Путіна від силовиків може прилетіти тільки тоді, коли він почне гальмувати процеси, пов'язані з війною.

Водночас, голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що палацові перевороти можуть мати різні форми: це може бути фізичне усунення їхнього лідера, може бути відставка і заслужений відпочинок на дачі, як це було з Хрущовим, може бути військовий переворот.

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Про персону: Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений залишити Росію, пише Вікіпедія.

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