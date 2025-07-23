Стояли в черзі: Анджеліна Джолі та Сальма Гаєк сіли на звичайний рейс до Мексики

Актриси поводилися, як ні в чому не бувало. Вони просто чекали посадки на свій рейс.

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Сальма Гаєк потрапила у звичайний літак / колаж: Главред, фото: instagram.com/salmahayek

Коротко:

Як поводилися голлівудські зірки

Що вони відповіли на прохання сфотографуватися

Минулого тижня популярні голлівудські акторки Анджеліна Джолі та Сальма Гаєк підкорили серця мандрівників у Мехіко.

Згідно з відео, опублікованим у TikTok, минулими вихідними зірки сіли на комерційний рейс.

відео дня

Актриси невимушено спілкувалися в телетрапі дорогою до Веракруса.

Гаєк підібрала білі спортивні штани до светра, а Джолі вибрала кремовий топ і штани в тон.

Сальма Гаєк / instagram.com/salmahayek/

Коли фанати попросили 50-річну Джолі і 58-річну Гаєк сфотографуватися, вони ввічливо відмовилися, але все ж позували для фотографій, прогулюючись терміналом і обідаючи.

У коментарях користувачі соціальних мереж висловили сумнів у публічній присутності дуету на борту літака.

Анджеліна Джолі / ua.depositphotos.com

"Чому у них немає приватного літака?" - запитав один із них, а інший пожартував, що, схоже, Гаєк не переставала спілкуватися зі своєю подругою зі списку "А" вже кілька днів.

Пара зблизилася під час роботи над фільмом "Вічні" 2021 року.

Три роки потому Гаєк знялася у фільмі "Без крові", сценарій до якого Джолі написала сама, виступила співпродюсеркою і режисеркою.

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Також Бред Пітт вперше офіційно прокоментував розлучення з Анджеліною Джолі, яке тривало 8 років. Актор відповів на каверзні запитання про те, чи відчуває він полегшення після здобуття довгоочікуваної свободи від судових тяжб.

Старша дочка Бреда Пітта й Анджеліни Джолі спровокувала чутки про заручини.

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Про персону: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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