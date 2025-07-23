'Сильний був воїн': Зеленський про загибель командира бригади 'Лють' Казбана

Зеленський наголосив, що Казбан був відданий Україні та захисту нашої держави.

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Загибель Максима Казбана / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють"

Коротко:

Зеленський відреагував на загибель Максима Казбана

Міністр внутрішніх справ доповів про обставини його загибелі

Казбан воював заради України ще з 2014 року у складі ДШВ

У вівторок, 22 липня, на Донеччині у ДТП загинув командир Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" полковник Максим Казбан. Сьогодні міністр внутрішніх справ України доповів про обставини його загибелі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Важка втрата. Сильний був воїн, відданий Україні та захисту нашої держави", - написав він. відео дня

Президент наголосив, що Казбан воював заради України ще з 2014-го у складі ДШВ, підрозділу спецпризначення Служби безпеки України. У 24-му році очолив "Лють".

"Неодноразово було за що дякувати бригаді під керівництвом полковника Казбана. Вічна памʼять!", - додав Зеленський.

Варто додати, що вчора, 22 липня, голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив про втрату за заявив, що у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" Максим Казбан.

"Непоправна втрата у нашій поліцейській родині. Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи. Справжній воїн та патріот своєї країни. Невимовний біль та смуток. Співчуття рідним, близьким Максима та усім поліцейським, кому пощастило його знати. Спочивай з миром, Максиме. Честь. Назавжди в строю", - написав він.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в іспанській Вільяхойосі в житловому комплексі Cala Alta за нез'ясованих обставин помер українець Ігор Грушевський - колишній посадовець Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Також відомо, що під час відбиття російської атаки загинув український пілот F-16 Максим Устименко.

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Про персону: Максим Казбан Максим Казбан — полковник Національної поліції України, учасник російсько-української війни. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" (2024—2025). З 2014 року брав участь в АТО на сході України, воював у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 22 липня 2025 року в ДТП на території Донецької області, пише Вікіпедія.

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