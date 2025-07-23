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Mirage-2000 впав на Волині: Повітряні сили пояснили, що сталося

Анна Ярославська
23 липня 2025, 08:11
86
У кризовій ситуації пілот "грамотно спрацював" і зробив усе, щоб направити винищувач у безпечне місце.
Юрій Ігнат, Mirage-2000
Юрій Ігнат прокоментував катастрофу Mirage-2000 на Волині / Колаж: Главред, фото: facebook.com/yuriy.ignat, ВКС Франції

Головні тези Ігната:

  • Літак врятувати було неможливо, пілот залишився живим
  • Причини авіакатастрофи встановлюються

У Волинській області під час виконання польотного завдання розбився французький винищувач Mirage-2000. Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ситуацію. За його словами, літак врятувати було неможливо.

За словами Ігната, у кризовій ситуації пілот "грамотно спрацював" і зробив усе, щоб направити винищувач у безпечне місце - подалі від населеного пункту.

відео дня

"Пілот Mirage-2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації, літак врятувати вже було неможливо, утім льотчик зробив усе, щоб спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту!", - написав Ігнат у Facebook.

Він закликав ЗМІ та профільних експертів "не вдаватися до передчасних висновків". Наразі встановлюються причини авіакатастрофи.

"Прохання до медіа та профільних експертів не вдаватися до передчасних висновків. З технікою в небі таке буває, причини з'ясують. Подібні події не рідкість у світовій практиці. Головне - живий-здоровий, і без наслідків на землі", - додав Ігнат.

Mirage-2000 впав на Волині: Повітряні сили пояснили, що сталося
Винищувач Mirage-2000 - основні характеристики / Інфографіка Главред ​

Як писав Главред, 22 липня на Волині розбився винищувач Mirage-2000. Спочатку в Мережі розлетілися відео. Згодом Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили інформацію про падіння літака. Інцидент стався під час виконання польотного завдання через відмову авіаційної техніки.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня російські війська здійснили масований комбінований удар по території України. Під час відбиття цієї атаки загинув український військовий льотчик, пілот F-16 Максим Устименко. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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