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Атака на Балтію - реальний сценарій: Пономарьов сказав, яку мету переслідує Путін

Анна Ярославська
23 липня 2025, 11:14
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Кремль розраховує, що країни Балтії залишаться без підтримки Північноатлантичного альянсу.
Ілля Пономарьов, Путін, країни Балтії
Ілля Пономарьов пояснив, навіщо Путіну напад на країни Балтії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Ризик нападу на країни Балтії зросте після перемир'я в Україні
  • Логіка Кремля в тому, щоб розвалити НАТО

Російська військова операція проти країн Балтії в силах розвалити НАТО. І це цілком реальний сценарій. Принаймні, в нього вірять у Кремлі. Про це розповів російський опозиційний політик, депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов.

За його словами, у разі перемир'я в Україні ймовірність початку бойових дій Росії проти країн Балтії та Польщі зросте багаторазово.

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"При цьому Путін не буде сидіти і чекати, коли європейці остаточно прокинуться, озброяться, підготуються і будуть його чекати. Це може статися досить швидко", - пояснив політик під час чату на Главреді.

Пономарьов додав, що Росії потрібні не територіальні придбання, не захоплення окремих районів Литви чи Латвії. Логіка Кремля в тому, щоб поставити країни, які зазнали нападу, у ситуацію, коли вони попросять союзників по НАТО задіяти 5 статтю, а їм у цьому відмовлять.

"На цьому блок НАТО припинить існування. Логіка конфлікту і геополітична амбіція Путіна полягатимуть у тому, щоб зруйнувати західний оборонний союз і відновити сфери впливу у Східній Європі, а точніше змусити східноєвропейські країни домовлятися на двосторонній основі з Москвою про свою безпеку. Тим самим Путін прагне показати, що тільки від нього одного залежить, чи все у них добре", - сказав він.

Пономарьов вважає, що російська агресія проти країн Балтії може стати реальністю.

"Так, це абсолютно реальний сценарій. І в Москві переконані в його реальності. Тут питання буде виключно в готовності Путіна взяти цей ризик на себе", - резюмував він.

Дивіться відео - Ілля Пономарьов розповів, чого чекати Росії та Путіну від Трампа:

Ризик нападу РФ на країни Балтії

Як писав Главред, міністри оборони країн Балтії попередили, що припинення вогню в Україні різко підвищить загрозу безпеці для регіону, оскільки Кремль продовжить реалізацію планів з переозброєння і перекидання військ на північно-східний фланг НАТО.

Тим часом у РФ заявили про формування нової 71-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ на базі 200-ї окремої мотострілецької бригади 14-го армійського корпусу "Ленінградського військового округу", яка раніше входила до складу Північного флоту і мала статус "арктичної". Цей факт може також свідчити і про зростаючу загрозу для країн Балтії, на які власне і націлені війська "Ленінградського військового округу", вважають у Defense Express.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан оцінює ризики того, що країна-агресор Росія почне вторгнення в країни Балтії. За його словами, стратегічне завдання РФ, як і будь-якої імперії - розширення. Поки імперія розширюється, вона живе.

Німецький історик Зенке Найтцель вважає, що напад Росії на Литву можливий уже восени. Після приходу до влади в США Дональда Трампа ситуація у світовій безпеці змінилася, а Кремль посилює свої позиції. Потрібно бути готовими оборонятися.

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Про персону: Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов – російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений залишити Росію, пише Вікіпедія.

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