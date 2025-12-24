"Ми попереджали": місто на Донбасі перейшло під повний контроль ЗС РФ - DeepState

Сіверськ і село Грабовське захопила армія Росії.

Сіверськ перейшов під повний контроль ЗС РФ - DeepState / Колаж: УНІАН, t.me/DeepStateUA

Російська окупаційна армія захопила повний контроль над містом Сіверськ Донецької області. Також під контроль РФ перейшов і населений пункт Грабовське на Сумщині. Про це ввечері 23 грудня повідомили аналітики DeepState.

"Сіверськ перейшов під контроль ворога. Ось і настав той день, коли місто опинилося в червоній зоні, і про що ми попереджали раніше", - ідеться в повідомленні.

Аналітики нагадали, що коли відбувалися перші фіксації закріплення ворога в Сіверську, а ситуація ставала дедалі критичнішою, для вищого командування ЗСУ в особі речників місто було повністю під українським контролем.

"Зокрема, ми чули від речника Генштабу (Андрія, - ред.) Ковальова, що в нього в Сіверську друзі, які тримають місто, а ми розповсюджуємо фейки та ворожу пропаганду. Тепер усе стало на свої місця - місто окуповане ворогом, а бригади недоотримують людей", - зазначили в DeepState.

Сіверськ на карті / Фото: t.me/DeepStateUA

Аналітики також підкреслили, що село Грабовське в Сумській області також перейшло під російський контроль.

Село Грабівське на карті / Фото: deepstatemap

Експерт попередив про загрозу для нових міст

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко прокоментував загрозу наступу армії РФ на великі міста Донецької області - Краматорськ і Слов'янськ.

Під час чату на Главреді він сказав, що важливо визначити, яким буде потенціал угруповання, яке Росія зможе сформувати на цьому напрямку.

Експерт вважає, що фронт може скоротитися, а російські війська на цих напрямках діють уже зараз.

"Після перегрупування війська РФ із Покровська і Мирнограда можуть теж бути кинуті на цю ділянку фронту. За таких умов просування противника в бік Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки буде значно швидшим", - зазначив Романенко.

Про персону: Ігор Романенко

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, увечері Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що Сили оборони відійшли з міста Сіверськ у Донецькій області з метою збереження життя особового складу. Відповідне рішення ухвалили на тлі інтенсивних бойових дій та значної переваги противника в живій силі та техніці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська захопили 52 цивільних, серед них діти, із села Грабовське в Сумській області, а також взяли в полон 13 військових Сил оборони.

Тим часом бої за Гуляйполе на Запорізькому напрямку залишаються надзвичайно складними, а ситуація там "досить серйозна". Про це повідомив військовий експерт Іван Тимочко.

