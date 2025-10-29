Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Знали, куди б'ють": росіяни атакували дитячу лікарню в Херсоні, є поранені діти

Юрій Берендій
29 жовтня 2025, 15:02
113
Росіяни завдали свідомого удару по дитячій лікарні, є поранені діти та медичні працівники, повідомив Зеленський.
'Знали, куди б'ють': росіяни атакували дитячу лікарню в Херсоні, є поранені діти
Росіяни атакували дитячу лікарню в Херсоні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Володимир Зеленський/Telegram

Про що повідомив Зеленський:

  • Росіяни свідомо атакували дитячу лікарню в Херсоні
  • Серед дітей є поранені, наймолодшому з них - 8 років
  • Кремль цілеспрямовано зриває мирні ініціативи

Вранці, 29 жовтня, російські окупаційні війська завдали терористичного удару по дитячій лікарні в Херсоні. Внаслідок атаки ворог поранені медичні працівники та діти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вони (росіяни, - ред.) не могли не знати, куди б’ють. Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді. Лікарня значно пошкоджена, і, на жаль, є постраждалі серед персоналу та дітей, які лікувалися. Наймолодшій пораненій дитині вісім років, був поранений і сам хлопчик, і його мама з братом. У момент цього удару близько сотні людей були в лікарні, і Росія навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень", - повідомив президент.

відео дня

Дивіться відео наслідків російського тудару по дитячій лікарні в Херсоні:

'Знали, куди б'ють': росіяни атакували дитячу лікарню в Херсоні, є поранені діти
/ Фото: скріншот

Зеленський підкреслив, що нині Росія є найбільшою терористичною організацією у світі, яка не лише затягує війну, а й свідомо перешкоджає будь-яким спробам її завершити.

За його словами, Кремль цілеспрямовано зривaє дипломатичні ініціативи, дискредитує тих, хто допомагає захищати життя, та створює нові осередки дестабілізації в Європі, аби ускладнити підтримку України. У той час, коли США докладають значних зусиль для припинення війни, Росія, навпаки, посилює інтенсивність і зухвалість своїх атак, оскільки її можна стримати лише силою та тиском.

  • Наслідки удару РФ по дитячій лікарні в Херсоні 29 жовтня
    Наслідки удару РФ по дитячій лікарні в Херсоні 29 жовтня Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару РФ по дитячій лікарні в Херсоні 29 жовтня
    Наслідки удару РФ по дитячій лікарні в Херсоні 29 жовтня Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару РФ по дитячій лікарні в Херсоні 29 жовтня
    Наслідки удару РФ по дитячій лікарні в Херсоні 29 жовтня Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару РФ по дитячій лікарні в Херсоні 29 жовтня
    Наслідки удару РФ по дитячій лікарні в Херсоні 29 жовтня Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару РФ по дитячій лікарні в Херсоні 29 жовтня
    Наслідки удару РФ по дитячій лікарні в Херсоні 29 жовтня Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки удару РФ по дитячій лікарні в Херсоні 29 жовтня
    Наслідки удару РФ по дитячій лікарні в Херсоні 29 жовтня Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Зараз був правильний крок Америки – вагомі санкції проти російських нафтових компаній. І саме такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність, позбавити їх можливості затягувати війну та створити в Москви реальний мотив, щоб цю війну завершити. З терористами треба поводитись тільки так, як вони заслуговують, – силою і справедливо. Дякую всім, хто допомагає Україні!", - резюмує він.

'Знали, куди б'ють': росіяни атакували дитячу лікарню в Херсоні, є поранені діти
Звідки і якими ракетами Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Яка ціль російських ударів - думка експерта

Як писав Главред, Кремль ставить на виснаження, зокрема через далекобійні удари по енергетиці та цивільній інфраструктурі України. Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, нинішня стратегія Москви полягає в тому, щоб зробити українські території непридатними для життя.

Кремль розраховує, що такий тиск змусить населення тиснути на владу з вимогою припинити війну, тому саме ця зима для них має вирішальне значення.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 30 жовтня існує високий ризик нового масованого обстрілу. Російські війська накопичують ударні дрони та споряджають літаки ракетами, повідомляють моніторингові канали.

У ніч на 29 жовтня окупанти здійснили масовану атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області. Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, під удар потрапили об’єкти енергетики та транспорту, що призвело до значних руйнувань.

Попри ризик нових обстрілів і можливі планові відключення електроенергії, мешканці західних регіонів України можуть очікувати на відносно стабільне постачання світла. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, у таких містах, як Ужгород, Тернопіль і Львів, ситуація буде менш напруженою через технічні обмеження пропускної здатності енергомережі між західною та східною частинами країни.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Херсона Володимир Зеленський Херсонська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Знали, куди б'ють": росіяни атакували дитячу лікарню в Херсоні, є поранені діти

"Знали, куди б'ють": росіяни атакували дитячу лікарню в Херсоні, є поранені діти

15:02Україна
Відстрочки по-новому, мобілізація та зростання цін на продукти: що зміниться для українців з 1 листопада

Відстрочки по-новому, мобілізація та зростання цін на продукти: що зміниться для українців з 1 листопада

14:00Аналітика
РФ зібрала 11 тисяч військових для оточення одного міста: ДШВ показали план ворога

РФ зібрала 11 тисяч військових для оточення одного міста: ДШВ показали план ворога

13:28Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 29 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Три знаки зодіаку отримають важливе послання від Всесвіту вже ось-ось

Три знаки зодіаку отримають важливе послання від Всесвіту вже ось-ось

Борти Ту-95 та дрони вже готові: названо ймовірні терміни масованого обстрілу

Борти Ту-95 та дрони вже готові: названо ймовірні терміни масованого обстрілу

Трамп заговорив про завершення війни в Україні і "теплі стосунки" з Путіним

Трамп заговорив про завершення війни в Україні і "теплі стосунки" з Путіним

Влупить -3 та сипатиме сніг: названо регіони, де буде негода

Влупить -3 та сипатиме сніг: названо регіони, де буде негода

Останні новини

15:32

Чи піде валюта знову в ріст: економіст розповів, що буде з курсом долара та євро у листопаді

15:08

"Хорт. Перший характерник": зʼявився анімаційний трейлер до сценарію фільму про українську Силу

15:02

"Знали, куди б'ють": росіяни атакували дитячу лікарню в Херсоні, є поранені дітиФотоВідео

15:01

Бельгія пригрозила "зрівняти Москву з землею" - у РФ гнівно відповіли

15:00

СБУ Малюка провела безпрецедентну зачистку агентів Кремля - експерт

Україну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погодиУкраїну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погоди
14:56

Як заточити манікюрні ножиці в домашніх умовах: будуть як новіВідео

14:49

Гороскоп на листопад 2025 для Тельців: фінансовий шторм і любовний романВідео

14:20

Французький політик 19 століття розкрив правду про українців — що Москва приховувалаВідео

14:17

Маленькі трагедії на великій війні: Комаров показав новий виворіт сучасної України

Реклама
14:00

Відстрочки по-новому, мобілізація та зростання цін на продукти: що зміниться для українців з 1 листопада

13:59

Гороскоп на листопад 2025: як Овнам розбагатіти наприкінці осеніВідео

13:59

Вважалась отрутою: який письменник пив по 50 чашок кави і чим це обернулося для його здоров'я

13:48

Водії ламають голову: знайдено цікавий дорожній знак з "кренделем"

13:47

Чому 30 жовтня не можна з'ясовувати стосунки: яке церковне свято

13:28

РФ зібрала 11 тисяч військових для оточення одного міста: ДШВ показали план ворога

13:23

Хто був справжнім князем "всія Русі" та про що мовчать у Москві — розкрито секретВідео

13:05

Олексій Суханов зробив публічне зізнання про весілля - деталі

13:04

Не сидітимуть в темряві: названо регіони, де українці відчують мінімум проблем із електрикою

13:01

Борти Ту-95 та дрони вже готові: названо ймовірні терміни масованого обстрілу

12:45

Гості "ахнуть": незвичайні крила в бомбічному маринадіВідео

Реклама
12:12

Плюс 10% до кінця осені: українців попередили про подорожчання базового продукту

12:08

Третина міста - в "сірій зоні": росіяни прориваються до Покровська, загроза оточення зростає - DeepState

11:51

Щоденні звички водіїв непомітно "вбивають" авто: п'ять головних помилокВідео

11:40

Аліну Гросу забрала "швидка" - що з нею сталося

11:20

Температура підніметься до +18 градусів: зовсім скоро в Україні потеплішає

10:53

Китайський гороскоп на завтра 30 жовтня: Кроликам - втрата, Зміям - страх

10:50

Трамп заговорив про завершення війни в Україні і "теплі стосунки" з Путіним

10:39

Катував людей на Київщині: у РФ підірвали підполковника ОМОНу - ГУР

10:30

18-річний син Марічки Падалко та Єгора Соболєва вирішив мобілізуватися - деталі

10:28

Жартівливі та цікаві: чи володієте ви унікальним українським прізвищем

10:15

Наталія Сумська зруйнувала спілкування з Ольгою Сумською - деталі конфлікту

10:10

Блакитна кров українців: як дізнатися про своє козацьке чи шляхетне походженняВідео

09:55

На вікнах не буде конденсату, якщо використовувати один предмет

09:50

Листопад 2025 все розставить по місцях: прогноз на місяць для БлизнюківВідео

09:48

Удар РФ по об’єкту ДТЕК: на Одещині десятки тисяч людей залишились без світла

09:45

"Хотів, щоб мене запам'ятали": прем'єр Олександр Стоянов зізнався, чому пішов із балету

09:42

РФ почала використовати КАБи, схожі на реактивні ракети: "Флеш" розкрив подробиці

09:39

Потужні пожежі одразу на двох нафтобазах: дрони наробили шуму в КримуВідео

09:38

Названо дату, коли Україну накриє сильний мороз: різко налетить сніг і вдарить -12

09:31

Труханову вручили підозру, йому загрожує тюрмаФото

Реклама
09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 жовтня (оновлюється)

09:10

Катерина Бужинська розповіла про знущання у шлюбі: аборт та анорексія

08:59

Яка домашня тварина найкраще підходить вашому знаку зодіаку

08:49

Головна різниця між командиром і начальникомПогляд

08:41

Вибух у Хмельницькому: під завалами будинку знайшли тіла людейФото

08:23

Карта Deep State онлайн за 29 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:16

Гороскоп на завтра 30 жовтня: Ракам - серйозна сварка, Козорогам - прибуток

07:46

Невідомі дрони залетіли в РФ: лунали гучні вибухи, палають НПЗВідео

06:51

"Він зациклений": в розвідці США сказали, чи готовий Путін закінчити війну

06:10

Як ГУР знищили унікальний для російських ППО "Тріумф"Погляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим Галкін
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти