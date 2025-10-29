'Знали, куди б'ють': росіяни атакували дитячу лікарню в Херсоні, є поранені діти

Росіяни завдали свідомого удару по дитячій лікарні, є поранені діти та медичні працівники, повідомив Зеленський.

Росіяни атакували дитячу лікарню в Херсоні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Володимир Зеленський/Telegram

Про що повідомив Зеленський:

Росіяни свідомо атакували дитячу лікарню в Херсоні

Серед дітей є поранені, наймолодшому з них - 8 років

Кремль цілеспрямовано зриває мирні ініціативи

Вранці, 29 жовтня, російські окупаційні війська завдали терористичного удару по дитячій лікарні в Херсоні. Внаслідок атаки ворог поранені медичні працівники та діти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вони (росіяни, - ред.) не могли не знати, куди б’ють. Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді. Лікарня значно пошкоджена, і, на жаль, є постраждалі серед персоналу та дітей, які лікувалися. Наймолодшій пораненій дитині вісім років, був поранений і сам хлопчик, і його мама з братом. У момент цього удару близько сотні людей були в лікарні, і Росія навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень", - повідомив президент. відео дня

Дивіться відео наслідків російського тудару по дитячій лікарні в Херсоні:

/ Фото: скріншот

Зеленський підкреслив, що нині Росія є найбільшою терористичною організацією у світі, яка не лише затягує війну, а й свідомо перешкоджає будь-яким спробам її завершити.

За його словами, Кремль цілеспрямовано зривaє дипломатичні ініціативи, дискредитує тих, хто допомагає захищати життя, та створює нові осередки дестабілізації в Європі, аби ускладнити підтримку України. У той час, коли США докладають значних зусиль для припинення війни, Росія, навпаки, посилює інтенсивність і зухвалість своїх атак, оскільки її можна стримати лише силою та тиском.

"Зараз був правильний крок Америки – вагомі санкції проти російських нафтових компаній. І саме такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність, позбавити їх можливості затягувати війну та створити в Москви реальний мотив, щоб цю війну завершити. З терористами треба поводитись тільки так, як вони заслуговують, – силою і справедливо. Дякую всім, хто допомагає Україні!", - резюмує він.

Звідки і якими ракетами Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Яка ціль російських ударів - думка експерта

Як писав Главред, Кремль ставить на виснаження, зокрема через далекобійні удари по енергетиці та цивільній інфраструктурі України. Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, нинішня стратегія Москви полягає в тому, щоб зробити українські території непридатними для життя.

Кремль розраховує, що такий тиск змусить населення тиснути на владу з вимогою припинити війну, тому саме ця зима для них має вирішальне значення.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 30 жовтня існує високий ризик нового масованого обстрілу. Російські війська накопичують ударні дрони та споряджають літаки ракетами, повідомляють моніторингові канали.

У ніч на 29 жовтня окупанти здійснили масовану атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області. Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, під удар потрапили об’єкти енергетики та транспорту, що призвело до значних руйнувань.

Попри ризик нових обстрілів і можливі планові відключення електроенергії, мешканці західних регіонів України можуть очікувати на відносно стабільне постачання світла. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, у таких містах, як Ужгород, Тернопіль і Львів, ситуація буде менш напруженою через технічні обмеження пропускної здатності енергомережі між західною та східною частинами країни.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

