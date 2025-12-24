РФ вдарила по Запоріжжю КАБами: спалахнули пожежі, поранено людей

Коротко:
- Унаслідок ударів спалахнули пожежі, горіли гаражі та автомобілі
- Пошкоджено житловий будинок
- Двоє людей дістали поранення - чоловік і жінка
У ніч на 24 грудня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, скинувши на місто три авіаційні бомби. Унаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання в житлову забудову. Спалахнули пожежі. Двоє людей дістали поранення.
Близько 03:40 Повітряні сили ЗСУ попередили жителів регіону про небезпеку. У повідомленні військових йшлося про застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) курсом на Запоріжжя. О 03:48 начальник Запорізької ОДА Іван Федоров повідомив про вибухи в місті.
За його словами, щонайменше три ворожі удари завдано по обласному центру. Попередньо, пошкоджено житловий будинок.
"У результаті атаки є загоряння гаражів і автомобілів. Попередньо, без постраждалих. Екстрені служби працюють. Наслідки встановлюються", - писав Федоров.
Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.
"Постраждалі чоловік і жінка отримують усю необхідну допомогу", - написав глава ОВА.
Дивіться відео - Наслідки атаки на Запоріжжя:
Оновлено. Станом на 07:10 відомо вже про трьох поранених. Збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
До лікарів звернулися жінки 75 та 35 років та 46-річний чоловік.
Усім постраждалим надається необхідна допомога.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 23 грудня і вранці у вівторок Україну атакували дрони і ракети.
Місцева влада повідомила про наслідки атаки на Київ та інші регіони. Є "прильоти", жертви і постраждалі.
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла, що окупанти застосували по Україні понад 600 дронів і десятки ракет. Найбільше постраждали енергооб'єкти на заході країни.
За даними ЗС ЗСУ, було зафіксовано влучання ракет і 39 БпЛА на 21 локації, падіння уламків - на 8 локаціях. Три ракети "Кинджал" не досягли цілей.
З вечора 17 грудня до ранку 18 грудня країна-агресор Росія атакувала Україну ударними дронами. Відомо про наслідки ворожого обстрілу в п'яти областях. На локаціях у Миколаївській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях зафіксовано пожежі, руйнування, а також є постраждалі внаслідок російської атаки.
