РФ вдарила по Запоріжжю КАБами: спалахнули пожежі, поранено людей

По місту було скинуто щонайменше три авіаційні бомби.

Коротко:

Унаслідок ударів спалахнули пожежі, горіли гаражі та автомобілі

Пошкоджено житловий будинок

Двоє людей дістали поранення - чоловік і жінка

У ніч на 24 грудня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, скинувши на місто три авіаційні бомби. Унаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання в житлову забудову. Спалахнули пожежі. Двоє людей дістали поранення.

Близько 03:40 Повітряні сили ЗСУ попередили жителів регіону про небезпеку. У повідомленні військових йшлося про застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) курсом на Запоріжжя. О 03:48 начальник Запорізької ОДА Іван Федоров повідомив про вибухи в місті.

За його словами, щонайменше три ворожі удари завдано по обласному центру. Попередньо, пошкоджено житловий будинок.

"У результаті атаки є загоряння гаражів і автомобілів. Попередньо, без постраждалих. Екстрені служби працюють. Наслідки встановлюються", - писав Федоров.

Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.

"Постраждалі чоловік і жінка отримують усю необхідну допомогу", - написав глава ОВА.

Оновлено. Станом на 07:10 відомо вже про трьох поранених. Збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

До лікарів звернулися жінки 75 та 35 років та 46-річний чоловік.

Усім постраждалим надається необхідна допомога.

