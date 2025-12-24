Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ вдарила по Запоріжжю КАБами: спалахнули пожежі, поранено людей

Анна Ярославська
24 грудня 2025, 06:57
290
По місту було скинуто щонайменше три авіаційні бомби.
Атака на Запоріжжя
РФ скинула авіабомби на Запоріжжя: загорілися будинки та автомобілі / Колаж: Главред, фото: Колаж: Главред, фото: Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

  • Унаслідок ударів спалахнули пожежі, горіли гаражі та автомобілі
  • Пошкоджено житловий будинок
  • Двоє людей дістали поранення - чоловік і жінка

У ніч на 24 грудня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, скинувши на місто три авіаційні бомби. Унаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання в житлову забудову. Спалахнули пожежі. Двоє людей дістали поранення.

Близько 03:40 Повітряні сили ЗСУ попередили жителів регіону про небезпеку. У повідомленні військових йшлося про застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) курсом на Запоріжжя. О 03:48 начальник Запорізької ОДА Іван Федоров повідомив про вибухи в місті.

відео дня
РФ вдарила по Запоріжжю КАБами: спалахнули пожежі, поранено людей
​Що таке КАБ / Інфографіка: Главред ​

За його словами, щонайменше три ворожі удари завдано по обласному центру. Попередньо, пошкоджено житловий будинок.

"У результаті атаки є загоряння гаражів і автомобілів. Попередньо, без постраждалих. Екстрені служби працюють. Наслідки встановлюються", - писав Федоров.

  • Атака на Запоріжжя 24 грудня 2025
    Атака на Запоріжжя 24 грудня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя 24 грудня 2025
    Атака на Запоріжжя 24 грудня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя 24 грудня 2025
    Атака на Запоріжжя 24 грудня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя 24 грудня 2025
    Атака на Запоріжжя 24 грудня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя 24 грудня 2025
    Атака на Запоріжжя 24 грудня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя 24 грудня 2025
    Атака на Запоріжжя 24 грудня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя 24 грудня 2025
    Атака на Запоріжжя 24 грудня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя 24 грудня 2025
    Атака на Запоріжжя 24 грудня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя 24 грудня 2025
    Атака на Запоріжжя 24 грудня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.

"Постраждалі чоловік і жінка отримують усю необхідну допомогу", - написав глава ОВА.

Дивіться відео - Наслідки атаки на Запоріжжя:

Скриншот

Оновлено. Станом на 07:10 відомо вже про трьох поранених. Збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

До лікарів звернулися жінки 75 та 35 років та 46-річний чоловік.

Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 23 грудня і вранці у вівторок Україну атакували дрони і ракети.

Місцева влада повідомила про наслідки атаки на Київ та інші регіони. Є "прильоти", жертви і постраждалі.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла, що окупанти застосували по Україні понад 600 дронів і десятки ракет. Найбільше постраждали енергооб'єкти на заході країни.

За даними ЗС ЗСУ, було зафіксовано влучання ракет і 39 БпЛА на 21 локації, падіння уламків - на 8 локаціях. Три ракети "Кинджал" не досягли цілей.

З вечора 17 грудня до ранку 18 грудня країна-агресор Росія атакувала Україну ударними дронами. Відомо про наслідки ворожого обстрілу в п'яти областях. На локаціях у Миколаївській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях зафіксовано пожежі, руйнування, а також є постраждалі внаслідок російської атаки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Екологічна катастрофа в Одесі: біля двох пляжів виявили нафтові плями та загиблих птахів

Екологічна катастрофа в Одесі: біля двох пляжів виявили нафтові плями та загиблих птахів

09:35Україна
Китай готується забрати частину Росії і має апетити не тільки щодо Далекого Сходу – Ягун

Китай готується забрати частину Росії і має апетити не тільки щодо Далекого Сходу – Ягун

09:00Інтерв'ю
На столі - чотири документи: у США розповіли, що обговорюють на мирних переговорах

На столі - чотири документи: у США розповіли, що обговорюють на мирних переговорах

08:39Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 24 грудня: Коням - образи, Свиням - занепокоєння

Китайський гороскоп на завтра 24 грудня: Коням - образи, Свиням - занепокоєння

Доведеться заплатити 55 000 гривень: водіїв масово штрафують за "зайвий" одяг

Доведеться заплатити 55 000 гривень: водіїв масово штрафують за "зайвий" одяг

Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

"Дізнався вночі": мовчун Леонтьєв зазнав важкої втрати

"Дізнався вночі": мовчун Леонтьєв зазнав важкої втрати

Останні новини

09:35

"Ми попереджали": місто на Донбасі перейшло під повний контроль ЗС РФ - DeepState

09:35

Екологічна катастрофа в Одесі: біля двох пляжів виявили нафтові плями та загиблих птахів

09:24

Гороскоп Таро на завтра 25 грудня: Тельцям - вірити в себе, Терезам - рівновага

09:14

Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:06

У сейфі банку відкрили валізу зі скарбами династії Габсбургів: що там знайшли

ПДВ на електрокари, пенсії по-новому та євро по 51: що змінюється для українців з 1 січняПДВ на електрокари, пенсії по-новому та євро по 51: що змінюється для українців з 1 січня
09:00

Китай готується забрати частину Росії і має апетити не тільки щодо Далекого Сходу – Ягун

08:42

Де зараз Людмила Янукович: що відомо про дружину президента-втікача

08:39

На столі - чотири документи: у США розповіли, що обговорюють на мирних переговорах

08:34

У Москві знову вибухнуло авто: загинули двоє співробітників ДПС, є важкі поранені

Реклама
08:10

Повернення техогляду в Україні: чому запровадити систему буде складноПогляд

07:40

Нічна атака БПЛА в Тульській області: горить стратегічно важливий завод у Єфремові

06:57

РФ вдарила по Запоріжжю КАБами: спалахнули пожежі, поранено людейФотоВідео

06:14

Гороскоп на 2026 рік: названо найголовніших щасливчиків і в коханні, і у фінансахВідео

06:10

Путін та його еліти не бачать майбутнього росії без УкраїниПогляд

05:23

Чи гріх після втрати близької людини знайти їй заміну: священник вказав на нюанс

04:45

"Не може встати": зі зрадницею Асті сталася біда

04:20

Знайдено "ген безсмертя": давня ДНК різко підвищує шанси дожити до 100 років

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці нареченої з квітами за 45 секунд

03:30

"Прямий шлях до підриву довіри": у КВУ оцінили ідею багатоденних виборів в Україні

03:00

Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

Реклама
02:11

Це збереже улюблений одяг надовго: як правильно прати одяг вручну

01:50

Графіки можуть затягнутися: експерт назвав терміни відновлення потужності АЕС

01:30

У легендарного американського співака виявили онкологію

00:50

Взимку авто "їсть" більше пального: експерти розповіли, як реально заощадити

23 грудня, вівторок
23:55

РФ готує новий масований удар по Україні: названо небезпечну дату і цілі

23:55

Секрет пишного цвітіння магнолії: експерт розкрив прості правила зимового доглядуВідео

22:55

Пенсія під загрозою: у ПФУ попередили про втрату стажу і дали важливу пораду

22:55

Шовковський визначився з пріоритетами після відставки: що відомо

22:38

"Радість не скасовує печаль": дружина Вілліса розкрила деталі Різдва з хворим на деменцію актором

22:28

Смертельна авіакатастрофа: літак із вищим військовим командуванням Лівії розбився під Анкарою

21:57

Багато вогню і вибиті вікна: у Чернігові РФ вдарила дроном по багатоповерхівці

21:51

Не буде успіху: Андре Тан назвав кольори, в яких не можна зустрічати 2026 рік

21:43

"Справжня": Ксенія Мішина похвалилася вагітністю

21:39

Відключення світла для Дніпропетровщині: ДТЕК вводить тривалі обмеження на 24 грудняФото

21:25

Графіки відключень світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 24 грудняФото

21:09

"Загинула сусідка": відомий ведучий розповів про нічний обстріл Києва

21:02

Стало відомо, чому король Чарльз не хоче передавати трон: справа у Вільямі

20:58

Підірвано унікальний літак РФ - "морський шпигун": деталі потужного удару СБУВідео

20:34

Існує викока ймовірність нового удару по Україні найближчим часом - що відомо

20:33

Варто їсти щодня: названо продукт, який покращує роботу імунної системи

Реклама
20:32

Саркофаг ЧАЕС може обвалитисяв разі нового удару росіян - директор станції

19:51

Завершення війни: у ГУР назвали ймовірні терміни й розкрили головну умову

19:20

Святвечір без світла: де не буде електроенергії у середу, 24 грудня

19:10

РФ готує нову атаку на Україну: що задумали окупантиПогляд

19:09

Головоломка для супер кмітливих: знайдіть число 623 лише за 32 секунди

18:49

Є поранені та "прильоти": росіяни завдали удару по підприємству на Полтавщині

18:36

Сили оборони вийшли з одного із міст на Донеччині - Генштаб

18:28

РФ може звузити фронт для нового удару: генерал про загрозу для великих містВідео

18:24

Чи можна пити алкоголь на Святвечір: священник здивував відповіддюВідео

18:21

Гороскоп на завтра 24 грудня: Стрільцям - щастя, Водоліям - великий прибуток

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти