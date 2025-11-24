'Ніхто не може порушити': Стефанчук назвав червоні лінії України у мирній угоді

Голова ВР наголосив, що Київ готовий до миру, але має чіткі червоні лінії, які не можна перетинати ані фізично, ані юридично, ані морально.

Стефанчук озвучив червоні лінії України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Стефанчука:

Україна не погодиться на визнання окупованих Росією територій

Неприпустиме обмеження армії та майбутніх союзів

Червоні лінії не можна перетинати ані фізично, ані юридично, ані морально

Україна не погодиться на жодні умови, які передбачають визнання російської окупації, вето на її зовнішньополітичний курс або обмеження Збройних сил. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час виступу на IV Парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи у Стокгольмі.

Спікер повідомив, що напередодні українська сторона отримала від американської делегації проєкт плану завершення війни. Київ і Вашингтон домовилися, що їхні команди детально опрацюють пропозиції та продовжать консультації.

"Ми готові рухатися до справжнього миру, ми завжди про це заявляли. Але дозвольте мені окреслити наші ключові принципи й пріоритети", - сказав Стефанчук.

Голова ВР наголосив, що Україна прагне миру, який поважає незалежність, суверенітет і гідність. Водночас він підкреслив, що Київ має червоні лінії, за які ніхто не має права заходити "ані фізично, ані юридично, ані морально".

"Жодного правового визнання російської окупації українських територій. Жодних обмежень щодо Сил оборони України. Жодного вето на права України обирати майбутні альянси", - заявив Стефанчук.

Політик також додав, що будь-які мирні домовленості мають базуватися на принципах: "Нічого про Україну без України. Нічого про Європу без Європи".

Спікер нагадав, що воля українського народу та Конституція є принципами, які "ніхто не може порушити".

Чим обернеться ухвалення мирного плану Трампа - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв'ю Главреду заявив, що час, коли Україні пропонують фактичний ультиматум щодо "мирної угоди", вибраний невипадково. За його словами зараз посилюється тиск і на Київ, і на Путіна, аби домогтися замороження війни.

Він пояснив, що для української влади навіть заморозка конфлікту по лінії фронту стане серйозним репутаційним ударом. Клочок наголосив, що якби союзники надавали більше своєчасної й достатньої військової допомоги, ситуація для України була б значно кращою.

"Але Трамп вирішив інакше. Для нього війна має закінчитися, але чи то через російську мову, чи то через російську церкву, чи то по лінії, де буде проходити кордон - йому на це глибоко наплювати. Абсолютно. Так само, як і багатьом європейцям. Зате для України це питання принципове", - додав експерт.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план Трампа - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває у критичному моменті та відчуває значний політичний тиск. За його словами, Київ разом із міжнародними партнерами працює над конкретними кроками, здатними наблизити завершення війни. Водночас Росія продовжує висувати вимоги, що загрожують територіальній цілісності та суверенітету України.

Після переговорів у Женеві 23 листопада Україна та Сполучені Штати підготували оновлений рамковий документ щодо можливих шляхів завершення російсько-української війни. Сторони домовилися у найближчі дні продовжити інтенсивну роботу над узгодженими пропозиціями.

Як повідомляє Reuters, США та Україна також обговорюють можливість візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. За попередніми даними, поїздка може відбутися вже цього тижня.

Про персону: Руслан Стефанчук Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

