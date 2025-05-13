Путін не поїде до Стамбула - ЗМІ злили склад делегації РФ на переговорах

Кремль заявив, що оголосить склад делегації лише після відповідної вказівки Путіна.

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Путін ще не вирішив, хто поїде на переговори / Колаж Главред, фото: Главред

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Чому Кремль тягне з оголошенням делегації

Чи зустрінуться Путін і Зеленський у Стамбулі

Яку роль у переговорах може відіграти Трамп

Високопоставлений колишній кремлівський чиновник на умовах анонімності повідомив The Washington Post, що Росію на переговорах можуть представляти міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента РФ з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Аналітик, наближений до Кремля, Сергій Марков, прокоментував можливість участі президента РФ у прямих переговорах:

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"Прямі переговори між Путіним і Зеленським малоймовірні", – зазначив він. "Чи приїде Путін до Стамбула для переговорів зараз, залежить від Трампа – і від того, чи готовий Трамп взяти на себе відповідальність за поведінку Зеленського".

Водночас, за інформацією Telegram-каналу "ТАСС", у Кремлі ще не підтвердили остаточний склад делегації. Речник президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу у вівторок заявив, що імена учасників стануть відомі "коли президент вважатиме це за необхідне", натякаючи на те, що рішення залежить від подальших дій Дональда Трампа.

"Поки що не розкривали. Коли буде вказівка президента (Путіна – ред.), тоді ми це зробимо", – додав Пєсков.

Коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про готовність до прямих переговорів з Путіним у Стамбулі, речник Кремля наголосив:

"Послухайте, ми оцінюємо тільки заяву Путіна, який запропонував провести переговори делегацій у четвер у Стамбулі. Наша делегація буде там і чекатиме на українську сторону", – сказав Пєсков.

Переговори в Стамбулі - головні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів з Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Крім того, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, який також виконує обов’язки радника Президента США з питань національної безпеки.

Як стало відомо, Ердоган провів переговори із Зеленським і Путіним. Туреччина підтвердила готовність прийняти переговори на своїй території. Зеленський готовий прибути на переговори з Путіним у Туреччині, Кремль поки мовчить.

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