'Не люблю так думати': Трамп спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні

Ключові тези Трампа:

Завершення війни Росії проти України займе тривалий час. Війна, що за планом лідера РФ Володимира Путіна мала тривати три дні, уже затягнулась на 3 роки. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю YouTube-каналу Pod Force One with Miranda Devine.

Трамп зазначив, що мав "чудові розмови" з російським диктатором Володимиром Путіним, після яких він був упевнений, що війну вдасться врегулювати. Проте після цих дзвінків ситуація погіршилася і як зазначив американський президент, "сталося дуже багато поганих речей".

За словами Трампа, Україна для Путіна - "наче зіниця ока". Водночас президент США стверджує, що нині російському лідеру важко, адже він розраховував на триденну війну, а вона натомість триває вже понад три роки.

Він також заявив, що щотижня як Україна, так і Росія "втрачають по 5-6 тисяч солдатів".

Крім цього, він нагадав, що зараз усі витрати на постачання американської зброї Україні бере на себе Європа, що він вважає "хорошою угодою" з НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий дати Росії 10-12 днів на досягнення мирної угоди з Україною. За його словами, якщо за цей час Кремль не припинить війну, Сполучені Штати введуть жорсткі вторинні санкції та мита, які суттєво вдарять по економіці Росії та її партнерів.

Трамп уточнив, що раніше був готовий дати Путіну 50 днів для завершення війни, однак скоротив цей термін до 10-12 днів, оскільки, за його словами, щотижня у війні гине до 7 тисяч людей.

Як повідомляв Главред, 28 липня Дональд Трамп, кандидат у президенти США, оголосив про скорочення свого раніше озвученого 50-денного ультиматуму для Володимира Путіна до 10–12 днів, пояснивши це тим, що "вже знає відповідь". Новий термін, за його словами, почав діяти з 28 липня.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав цю заяву чітким і рішучим сигналом для Путіна. У Центрі протидії дезінформації додали, що США усвідомлюють, що кремлівського диктатора не зупинити домовленостями - "його треба бити".

На фоні цього, колишній президент РФ Дмитро Медвєдєв відреагував агресивно. Він пригрозив Трампу війною.

Про джерело: Pod Force One with Miranda Devine

Pod Force One with Miranda Devine - це подкаст, який веде відома журналістка і колумністка Міранда Девайн, що працює на New York Post. У подкасті висвітлюються актуальні події в США та світі, зосереджуючись на політичних скандалах, розслідуваннях і боротьбі за владу у Вашингтоні. Міранда Девайн проводить ексклюзивні та відверті бесіди з найвпливовішими політиками.