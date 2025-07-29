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Андрій Бєдняков зізнався, чи помирився з дружиною після розлучення

Анна Підгорна
29 липня 2025, 23:39оновлено 30 липня, 00:37
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Бєдняков дав рідкісний коментар про Настю Коротку.
Андрей Бедняков, Настя Короткая
Андрій Бєдняков розлучення - шоумен розповів про стосунки з Настею Короткою / колаж: Главред, фото: instagram.com/biedniakov

Читайте більше:

  • Як склалися стосунки Андрія Бєднякова і Насті Короткої після розлучення
  • Як шоумен спілкується з дітьми

Українські артисти Андрій Бєдняков і Настя Коротка восени 2024 року прийняли рішення розлучитися. Вони були разом 16 років.

Нещодавно акторка разом із дітьми, 9-річною Ксенією та дворічним Остапом, повернулася в Україну - вони виїжджали до США через повномасштабну війну. Тепер у шоумена є можливість проводити з сім'єю більше часу, і брати активну участь у їхньому житті. "Вони зараз тут, вони повернулися, і ми бачимося. Думаю, що так (повернулися назавжди - прим. редактора). Їм страшно в останні дні, тому що в нас дуже голосно. Подивимося, що буде далі", - розповів Андрій Бєдняков у коментарі для шоу "Ранок у великому місті".

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Він також наголосив, що теплі стосунки він має не лише з дітьми, а й із колишньою дружиною. "Для примирення ми мали б посваритися, а ми не робили цього. Ми в хороших, добрих стосунках", - заявив він про Настю Коротку.

Андрей Бедняков
Андрій Бєдняков розлучення - шоумен розповів про стосунки з Настею Короткою / facebook.com/ranok.ictv.ua

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Про персону: Андрій Бєдняков

Андрій Бєдняков - український актор і телеведучий, найвідоміший як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" і вокального шоу талантів "X-Фактор". Від початку військового вторгнення Росії в Україну, став на бік України й активно підтримував її в соціальних мережах. Бєднякову заборонено в'їзд на територію Росії терміном на 50 років.

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