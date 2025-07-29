Андрій Бєдняков зізнався, чи помирився з дружиною після розлучення

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- Як склалися стосунки Андрія Бєднякова і Насті Короткої після розлучення
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Українські артисти Андрій Бєдняков і Настя Коротка восени 2024 року прийняли рішення розлучитися. Вони були разом 16 років.
Нещодавно акторка разом із дітьми, 9-річною Ксенією та дворічним Остапом, повернулася в Україну - вони виїжджали до США через повномасштабну війну. Тепер у шоумена є можливість проводити з сім'єю більше часу, і брати активну участь у їхньому житті. "Вони зараз тут, вони повернулися, і ми бачимося. Думаю, що так (повернулися назавжди - прим. редактора). Їм страшно в останні дні, тому що в нас дуже голосно. Подивимося, що буде далі", - розповів Андрій Бєдняков у коментарі для шоу "Ранок у великому місті".
Він також наголосив, що теплі стосунки він має не лише з дітьми, а й із колишньою дружиною. "Для примирення ми мали б посваритися, а ми не робили цього. Ми в хороших, добрих стосунках", - заявив він про Настю Коротку.
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Раніше Главред розповідав, що шанувальники не впізнали Тіну Кароль. Співачка вирішила поекспериментувати із зовнішністю, чим викликала значний ажіотаж у Мережі.
Також стало відомо, що Геннадій Попенко, український ветеран і популярний шоумен, обійняв нову посаду. Майже три роки він служив у ЗСУ, але був списаний у запас через травму. Однак допомагати українській армії не кинув.
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Про персону: Андрій Бєдняков
Андрій Бєдняков - український актор і телеведучий, найвідоміший як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" і вокального шоу талантів "X-Фактор". Від початку військового вторгнення Росії в Україну, став на бік України й активно підтримував її в соціальних мережах. Бєднякову заборонено в'їзд на територію Росії терміном на 50 років.
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