Ситуація на фронті ускладнюється: Генштаб розповів де ворог різко збільшив ативність

Захисники України зупиняють ворожі спроби просування на Лиманському, Краматорському і Торецькому напрямках.

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Противник завдає численні авіаудари і масовані обстріли по позиціях та населених пунктах / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Читайте в матеріалі:

Які напрямки стали епіцентром найжорсткіших боїв 29 липня

Де ЗСУ відбили найбільшу кількість штурмових дій ворога

Які втрати зазнав противник на найгарячіших ділянках фронту

Від початку доби 29 липня на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень. Найбільшу активність ворог проявив на Покровському напрямку, де здійснив 48 штурмових і наступальних атак. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник завдав три ракетні та 32 авіаційні удари, застосував шість ракет, скинув 59 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 229 ударів дронами-камікадзе та 3 919 обстрілів", — йдеться у повідомленні. відео дня

На різних напрямках ситуація була такою

На Північно - Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 16 штурмових дій, тривають два боєзіткнення. Ворог завдав два авіаудари, скинув три керовані бомби, здійснив 287 обстрілів, з них 8 — реактивними системами залпового вогню.

- і напрямках українські воїни відбили 16 штурмових дій, тривають два боєзіткнення. Ворог завдав два авіаудари, скинув три керовані бомби, здійснив 287 обстрілів, з них 8 — реактивними системами залпового вогню. На Південно - Слобожанському напрямку відбито чотири атаки в районах Вовчанська та Колодязного.

- напрямку відбито чотири атаки в районах Вовчанська та Колодязного. На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався витіснити українські підрозділи у напрямку Піщаного та Голубівки.

напрямку ворог двічі намагався витіснити українські підрозділи у напрямку Піщаного та Голубівки. На Лиманському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Новий Мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське, Середнє, Шандриголове, Ямпіль.

напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Новий Мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське, Середнє, Шандриголове, Ямпіль. На Сіверському напрямку відбито п’ять атак поблизу Григорівки, Сіверська і Федорівки, два боєзіткнення тривають.

напрямку відбито п’ять атак поблизу Григорівки, Сіверська і Федорівки, два боєзіткнення тривають. На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три спроби просування ворога в напрямку Білої Гори та Новомаркового.

напрямку Сили оборони зупинили три спроби просування ворога в напрямку Білої Гори та Новомаркового. Ворог шість разів намагався прорвати оборону на Торецькому напрямку.

напрямку. На Покровському напрямку противник здійснив 48 штурмових і наступальних дій у районах понад 15 населених пунктів, зокрема Попів Яр, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське та ін. Триває бій у одній локації.

Торецьк / Інфографіка: Главред

За попередніми даними, на Покровському напрямку знищено 96 окупантів, з них 56 — безповоротно, 14 безпілотних літальних апаратів, два укриття, дві одиниці автомобільної техніки та два мотоцикли.

На Новопавлівському напрямку відбито сім атак, триває одне зіткнення.

напрямку відбито сім атак, триває одне зіткнення. На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано, але населений пункт Білогір’я постраждав від некерованих авіаударів.

напрямку бойових зіткнень не зафіксовано, але населений пункт Білогір’я постраждав від некерованих авіаударів. На Оріхівському напрямку відбито дві атаки в районі Плавнів.

напрямку відбито дві атаки в районі Плавнів. На Придніпровському напрямку українські захисники відбили шість атак.

Ситуація на Запоріжжі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив: "На Запорізькому напрямку бойових зіткнень стало менше, проте противник посилив активність, застосовуючи керовані авіабомби, артилерію, ударні безпілотники та малі штурмові групи в районі Кам’янського. Тримаю ситуацію під особливим контролем на загрозливих ділянках фронту".

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України відбили масштабний штурм російських окупантів на Сіверському напрямку. Під час злагоджених дій 54-ї окремої механізованої бригади та 81-ї аеромобільної бригади було знищено 80 загарбників.

Крім того, на Покровському напрямку погіршилася ситуація. Диверсійні групи працюють на півдні та південно-західному напрямку безпосередньо вже самого Покровська.

Також на Запорізькому напрямку бойових зіткнень стало менше, проте противник посилив активність, застосовуючи керовані авіабомби, артилерію, ударні безпілотники та малі штурмові групи в районі Кам’янського.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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