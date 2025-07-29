Кремль отримує жорсткий ультиматум: чому Трамп зменшив срок з 50 до 10 днів

Коротко:
- Трамп дав Росії 10 днів для досягнення угоди і попередив про санкції
- США встановили новий термін для Кремля, готуючись до жорстких обмежень
- Президент Трамп загрожує Росії санкціями, якщо домовленості не буде найближчим часом
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп озвучив новий дедлайн для Кремля — 10 днів, аби досягти домовленості щодо припинення війни. Про це він повідомив під час розмови з пресою, аудіозапис якої оприлюднено на сайті Білого дому.
На запитання про терміни запровадження санкцій Трамп заявив: "Через десять днів. Ми збираємося запровадити мита та інше, і я не знаю, чи вплине це на Росію, бо Путін, очевидно, хоче продовжувати війну, але ми збираємося запровадити мита і вторинні санкції. Це може вплинути на них, а може і не вплинути, але це можливо".
Дедлайн скорочено: замість 50 днів — 10–12
Президент нагадав, що раніше відводив Росії 50 днів на досягнення домовленостей, але зараз цей термін скоротився. При цьому він підкреслив, що жодної реакції з боку Москви досі не отримав:
"Ні, я не отримував, не отримував жодної відповіді. Це засмучує. Раніше я говорив вам, що на тиждень помирає 5 000 людей. Тепер уже 7 000 людей помирають на тиждень. Переважно українські та російські солдати. Але цивільні люди також помирають від бомб, які падають їм на голову. Це огидна війна".
Нафта і санкції: США готові до наслідків
Трамп також прокоментував можливий вплив санкцій на енергетичний ринок, заявивши, що США мають достатньо нафти, аби компенсувати будь-які коливання:
"У нас у країні так багато нафти, що ми просто ще більше збільшимо її запаси. Я маю на увазі, що зараз нафта перебуває на досить низькому рівні. Ми піднімемо її ще вище".
Ультиматум Трампа Путіну - що відомо
Як писав Главред, президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. Про це заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.
Крім того, президент США Дональд Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну 50 днів, перш ніж Білий дім розгляне нові санкції проти Росії.
В Інституті вивчення війни вважають, що Глава РФ Володимир Путін погодиться сісти за стіл переговорів з Україною лише в разі нищівних поразок російської армії на фронті, що можливі за умови своєчасної та достатньої військової допомоги країн Заходу.
Читайте також:
- "Буферна держава", яка становить загрозу: Орбан висловився про Україну
- Санкції зачепили не лише РФ: хто з посібників Кремля увійшов до списку
- "Буде накрито стіл миру": Ердоган раптово заговорив про завершення війни
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред