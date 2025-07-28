'Бити, бити і ще раз - бити': у Зеленського оцінили новий дедлайн Путіну від Трампа

Єрмак подякував Трампу за тверду позицію і підкреслив, що мир можливий лише через силу.

https://glavred.net/politics/bit-bit-i-eshche-raz-bit-u-zelenskogo-ocenili-novyy-dedlayn-putinu-ot-trampa-10685186.html Посилання скопійоване

У Зеленського оцінили рішення Трампа скоротити дедлайн для Путіна / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

Єрмак подякував Трампу за тверду позицію

Лідер РФ Путін розуміє лише силу, і це йому чітко донесли

США розуміють, що Путін не припинить війну і його треба "бити"

Рішення президента США Дональда Трампа скоротити термін для завершення війни є чітким сигналом для Москви. Лідер РФ Володимир Путін розуміє лише силу, що йому чітко донесли. Про це заявив керівник Офісу президента Україні Андрій Єрмак.

Єрмак подякував Трампу за тверду позицію. Також він наголосив, що обіцянка американського лідера запровадити вторинні тарифи проти Росії раніше, ніж очікувалося, є чітким сигналом, що досягнення миру можливе лише через силу.

відео дня

"Президент Трамп заявив, що скорочує термін, який він дав путіну для завершення війни, бо вважає відповідь очевидною. Путін розуміє лише силу - і це чітко й голосно донесено", - наголосив керівник ОП.

За словами Єрмака, цей принцип повністю підтримує президент України Володимир Зеленський.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що така обіцянка свідчить про розуміння у США того, що Путін не збирається зупиняти війну.

"Дуже добре, що в США розуміють, що путін не збирається припиняти війну і його потрібно бити, бити і ще раз - бити", - написав Коваленко.

Трамп поставив Путіну ультиматум - що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що очікує зустрічі з російським диктатором Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Водночас він попередив Кремль, що Вашингтон може не чекати 50 днів для запровадження жорстких санкцій проти Росії та її економічних партнерів.

Також адміністрація США розглядає можливість прискорення санкційного тиску. Білий дім наразі вивчає різні сценарії реагування, включно з більш раннім застосуванням обмежень у відповідь на дії Москви.

Як повідомляв Главред, 28 липня Трамп заявив, що скоротить свій 50-денний ультиматум Володимиру Путіну щодо припинення війни, бо "вже знає відповідь". Він розчарований у Путіні через ракетні удари РФ по українських містах і встановлює новий термін - 10-12 днів із 28 липня.

Читайте також:

Про персону: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред