РФ вдарила по полігону, загинули військові - Сухопутні війська ЗСУ

Командування обіцяє покарати винних у загибелі та травмуванні військових.

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РФ вдарила по військовому полігону / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Російські окупанти вдарили по території військового полігону. Це офіційно підтвердили Сухопутні війська ЗСУ.

Внаслідок удару загинули щонайменше три людини, ще 18 - поранені. Такі дані оприлюднені станом на 21:30 29 липня. На місці досі працюють всі екстрені служби.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку Збройних Сил України та призначено службове розслідування", - йдеться у повідомленні. відео дня

Командування обіцяє покарати посадових осіб та інших причетних притягнути їх до відповідальності, якщо буде доведено, що їхні дії чи бездіяльність привели до загибелі та травмування військових.

"Командуванням Збройних Сил України та Сухопутних військ вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців під час ракетних та повітряних ударів агресора по полігонах та навчальних центрах", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Сухопутні війська офіційно не зазначили, який саме навчальний центр був під атакою.

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