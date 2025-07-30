Тюрма 6 років: у Росії оголосили в міжнародний розшук оперну співачку

Коротко:
- У чому звинувачують Марію Максакову
- Який термін їй загрожує
Терористична Росія, яка напала на мирну Україну, оголосила в міжнародний розшук оперну співачку і колишнього депутата Держдуми Марію Максакову-Ігенбергс.
Як повідомляє інформаційне пропагандистське агентство РФ ТАСС, її звинувачують у "закликах до дій проти безпеки країни". Іншими словами, Максакова не підтримала військове вторгнення Росії в Україну і публічно заявила про це.
Згідно з даними сайту Московського міського суду, Максаковій загрожує покарання у вигляді штрафу від 300 тисяч до 1 млн рублів (500 000 гривень) або тюремне ув'язнення строком від трьох до шести років.
Приводом для звинувачень стало відео на ютьюб-каналі співачки з "дискредитацією війни в Україні та закликами спонсорувати ЗСУ". Максакова розмірковує про злочини російської влади і закликає допомагати українській армії, тому що та, за її словами, - це "єдина сила", яка "переб'є хребет цьому Левіафану". За це співачці загрожує до шести років позбавлення волі.
Максакова - колишня солістка Маріїнського театру, 2011 року стала депутатом Держдуми від "Єдиної Росії", 2016 року виїхала до Києва. Відтоді співачка неодноразово публічно критикувала російську владу. У травні 2023 року Мін'юст Росії оголосив її іноагенткою - співачку вже кілька разів штрафували за невиконання обов'язків "іноагента".
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Раніше Главред писав про те, що оперна співачка і екс-депутат державної думи РФ Марія Маскакова видала цінний інсайт з приводу Путіна і його оточення.
Нагадаємо, російська актриса Марія Миронова несподівано заступилася за іншу актрису Лію Ахеджакову, яка не побоялася засудити військове вторгнення Росії в Україну і стала "ворогом народу".
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Про персону - Марія Максакова
Марія Максакова-Ігенбергс - російська та українська оперна співачка (меццо-сопрано), солістка Маріїнського театру (2011-2017), громадський діяч, депутат Держдуми РФ VI скликання.
Як пише Вікіпедія, Максакова брала участь у виборах до Держдуми 2011 року від партії "Единая Россия". За результатами виборів стала депутатом Держдуми VI скликання, увійшла до комітету з культури.
В інтерв'ю 2011 року підтримувала політику Путіна, негативно оцінювала реформи 1990-х років.
У 2014 році голосувала в Державній думі за анексію Криму Росією.
У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву на кримськотатарському телеканалі ATR Максакова вибачилася перед українцями та кримськими татарами за голосування за анексію Криму та наголосила, що на момент голосування вона не була присутня і в парламенті, і в країні.
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