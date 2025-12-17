Костюк готує "Динамо" до матчу з "Ноа" і анонсував перші перестановки в складі

Коротко:
- Ігор Костюк призначений головним тренером "Динамо"
- Призначення стало несподіванкою для самого тренера
- Матч проти "Ноа" стане його першим у Лізі конференцій
Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк розповів про свої очікування перед заключним матчем Ліги конференцій проти "Ноа", повідомляє dynamo.kiev.ua. Призначення на посаду стало для нього несподіванкою.
"Учора я спілкувався з президентом клубу, який повідомив про це рішення. Сьогодні інформація вже з'явилася в пресі. Я не обіцяю швидких чудес, але гарантую чесну роботу, зрозумілі процеси та команду, за яку не буде соромно ні сьогодні, ні завтра", – зазначив Костюк.
Контракт та взаємодія з керівництвом
Наставник додав, що ще не встиг підписати контракт, але процес обговорення з керівництвом триває. Він також розповів про роботу з молодими гравцями: "Кожен із них – потенційний кандидат на місце в основі. Ми робимо ставку на тих, хто готовий перемагати, незалежно від віку".
Ситуація з Андрієм Ярмоленком
Щодо Андрія Ярмоленка тренер пояснив: "На якій позиції він гратиме – визначимо, де буде максимально корисним. Поки що часу минуло мало, але вже помітні перші позитивні зміни. Це вселяє оптимізм".
Підготовка до матчу з "Ноа"
Про майбутнього суперника Костюк зауважив, що "Ноа" – потужна команда з великою кількістю кваліфікованих легіонерів.
"Нам буде непросто, але ми ретельно вивчаємо суперника. Про сильні та слабкі сторони поки говорити не буду – це обговоримо з командою".
Як раніше повідомляв Главред, головним тренером ФК "Динамо" (Київ) став Ігор Костюк. Про це повідомив президент клубу Ігор Суркіс, інформує прес-служба київської команди.
Крім того, виконувач обов'язків головного тренера київського "Динамо" Ігор Костюк опинився в центрі уваги через чутки щодо свого майбутнього в клубі. Остаточного рішення про продовження його роботи поки що не ухвалено.
Нагадаємо, що в ніч на неділю, 14 грудня, відбувся дебютний поєдинок українського бійця ММА Ярослава Амосова в рамках UFC on ESPN 73 проти американця Ніла Мегні, пише Чемпіон.
Динамо Київ - найтитулованіший клуб України
Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.
У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.
