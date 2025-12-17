Київ та область 18 грудня: ДТЕК оприлюднив нові графіки відключення світла

Відключення електроенергії відбуватимуться по чергах у Києві та області протягом дня і вечора.

Протягом дня та вечора в Києві та області заплановані відключення електрики / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Відключення світла 18 грудня у Києві та області триватимуть протягом доби

Електроенергія вимикатиметься по кількох чергах та підчергах

На 18 грудня у Києві та Київській області діятимуть графіки відключення електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

"Графіки будуть діяти протягом усієї доби", — зазначають у компанії. відео дня

У Києві обмеження застосовуватимуться по кількох чергах.

Графіки для кожної черги та підчерги:

1.1 черга:

09:30 – 16:30

20:00 – 23:30

1.2 черга:

00:00 – 06:00

09:30 – 13:30

2.1 черга:

00:00 – 02:30

09:30 – 16:30

20:00 – 23:30

2.2 черга:

00:00 – 02:30

09:30 – 13:30

20:00 – 23:30

3.1 черга:

02:30 – 06:00

13:00 – 20:00

23:30 – 24:00

3.2 черга:

02:30 – 06:00

16:00 – 20:00

23:30 – 24:00

4.1 черга:

06:00 – 09:30

13:00 – 16:30

23:30 – 24:00

4.2 черга:

13:00 – 19:00

23:30 – 24:00

5.1 черга:

06:00 – 10:00

16:30 – 22:00

5.2 черга:

06:00 – 10:00

19:00 – 23:30

6.1 черга:

08:00 – 13:00

16:30 – 20:30

6.2 черга:

06:00 – 10:00

16:30 – 20:30

Графіки відключень електроенергії в Київській області

Розклад відключень за чергами та підчергами:

1.1 Черга:

10:30–14:00

16:00–17:30

21:00–24:00

1.2 Черга:

00:00–03:30

10:30–14:00

21:00–24:00

2.1 Черга:

00:00–03:30

10:30–17:30

21:00–24:00

2.2 Черга:

00:00–03:30

10:30–14:00

21:00–24:00

3.1 Черга:

06:00–07:00

08:00–10:30

14:00–17:30

3.2 Черга:

03:30–07:00

14:00–17:30

4.1 Черга:

03:30–07:00

14:00–21:00

4.2 Черга:

03:30–07:00

14:00–20:00

5.1 Черга:

07:00–10:30

17:30–21:00

5.2 Черга:

07:00–14:00

17:30–21:00

6.1 Черга:

07:00–10:30

17:30–21:00

6.2 Черга:

07:00–10:30

17:30–22:00

У ДТЕК наголосили, що в разі змін у графіках відключень вони оперативно інформуватимуть через свій Telegram-канал.

Удар по електромережах: що загрожує регіонам України - думка експерта

Російські війська продовжують цілеспрямовані удари по ключових підстанціях та високовольтних лініях електропередач, намагаючись порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України та ізолювати периферійні регіони, зокрема Чернігівщину, Одещину та Донеччину. Це ускладнює перерозподіл електроенергії та підвищує техногенні ризики для населення.

За словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень, нинішні дії РФ мають дві основні цілі. "Основна — порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України по Дніпру, фактично розділивши її на дві частини", — пояснює експерт.

Рябцев підкреслює, що такі атаки створюють додатковий тиск на енергетичну інфраструктуру та збільшують ризики для стабільного електропостачання в країні.

Вимкнення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, у четвер, 18 грудня, в Україні знову запроваджуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Однак обмеження торкнуться не всіх регіонів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Крім того, країна-терорист Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись спровокувати масштабний блекаут. Через атаки більшість українських міст змушена жити за графіками відключень електроенергії.

Нагадаємо, що внаслідок масованої атаки країни-агресорки Росії на енергетичну інфраструктуру Одещини виникла надзвичайна ситуація. Вона набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня.

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

