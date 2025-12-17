Рус
Сенат США ухвалив рішення щодо військової допомоги Україні - що пропонується

Юрій Берендій
17 грудня 2025, 20:59
Оборонний бюджет США на 2026 рік передбачає суттєві кроки для посилення безпеки Європи та продовження військової допомоги Україні.
Сенат США прийняв рішення про допомогу Україні

У середу, 17 грудня, Сенат США більшістю голосів підтримав законопроєкт на 901 млрд доларів, який визначає оборонну політику Пентагону, та передав його на розгляд Білого дому. Документ передбачає виділення Україні 800 млн доларів допомоги протягом двох років. Про це повідомляє Reuters.

У Білому домі вже заявили, що президент Дональд Трамп підпише цей закон.

Закон про національну оборону на 2026 фінансовий рік (NDAA) став результатом компромісу між версіями, раніше ухваленими Палатою представників і Сенатом. Він закладає рекордний рівень щорічних оборонних витрат у 901 млрд доларів, підвищення зарплат військовослужбовцям на 4%, фінансування закупівель озброєнь, а також заходи для посилення конкурентних позицій США щодо Китаю та Росії.

"Сенат підтримав законопроект 77 голосами проти 20, отримавши потужну підтримку від обох партій. Палата представників ухвалила законопроект минулого тижня", - йдеться у матеріалі.

Як повідомляє Reuters, цьогорічний Закон про національну оборону США містить низку норм, спрямованих на зміцнення безпеки в Європі, попри те що на початку місяця Дональд Трамп представив Стратегію національної безпеки, яку вважають більш прихильною до Росії, а також оголосив про перегляд підходів США до відносин із Європою.

"Закон про національну оборону на 2026 фінансовий рік передбачає виділення 800 мільйонів доларів для України – по 400 мільйонів доларів у кожний з наступних двох років – в рамках Ініціативи з безпеки України (USAI), яка оплачує американським компаніям постачання зброї для Збройних сил України", - зазначають журналісти.

Документ, зокрема, передбачає підтримку Балтійської безпекової ініціативи та виділення 175 млн доларів на посилення оборони Латвії, Литви й Естонії. Окрім цього, він обмежує можливість Пентагону зменшити чисельність американських військ у Європі нижче 76 тисяч осіб і забороняє командувачу Збройних сил США в Європі відмовлятися від посади верховного головнокомандувача сил НАТО.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Палата представників США схвалила узгоджений варіант закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік. Документ із загальним обсягом фінансування майже один трильйон доларів окреслює основні напрями політики Пентагону та передбачає подальше надання військової допомоги Україні.

Велика Британія, зі свого боку, анонсувала значний пакет підтримки України у сфері протиповітряної оборони загальною вартістю близько 685 мільйонів євро. Про це повідомив очільник британського оборонного відомства Джон Гілі.

Крім того, Німеччина підтвердила намір передати Україні ракети великої дальності. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

