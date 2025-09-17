Гібридна війна в Європі: Жирохов сказав, в яку країну може вторгнутися РФ

Головне із заяви експерта:
- Росіяни можуть організувати в Європі гібридну війну
- Вона може бути аналогічною з подіями 2014 року в Україні
- РФ хоче визначити де проходять "червоні прапорці" НАТО
Країна-агресор Росія продовжуватиме свої гібридні дії проти Європи, але війна не буде таких же масштабів, як в Україні. Про це в інтерв'ю Главреду сказав історик, військовий експерт і журналіст Михайло Жирохов.
За його словами, росіяни можуть організувати в Європі гібридну війну за аналогією з подіями 2014 року на сході нашої країни, коли були використані загони Гіркіна-Стрєлкова.
"Такий сценарій може бути реалізований в країнах Балтії, тому що там є для цього певні передумови. Зокрема, в Литві та Латвії проживає велика кількість російськомовних людей, а в Естонії є Нарва, де фіксується відверта підтримка Росії", - наголосив він.
На його думку, зараз перед Росією постане питання: де проходять "червоні прапорці" НАТО.
"Москві важливо зрозуміти, які будуть наслідки, якщо умовний російський військовий підрозділ вторгнеться в Естонію і оголосить там "Нарвську народну республіку". Що це означатиме для НАТО: напад на країну Альянсу чи внутрішня справа Естонії? Коли росіяни зрозуміють, як діяти далі, вони можуть вдатися до будь-яких сценаріїв - і повторити навіть український", - підкреслив Жирохов.
Якою була мета Росії в атаці на Польщу
Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник говорив, що атака Росії на Польщу – не випадковість, а цілеспрямована та спланована акція.
"Чого намагається досягти Росія? Перш за все, вона постійно, хоч і не завжди прямо, наголошує, що воює з НАТО. Її стратегічна мета — зруйнувати Альянс. Адже пряме зіткнення не залишає Росії жодних шансів: воно або завершиться її поразкою, або призведе до ядерної катастрофи. Тому всі подібні дії — лише один із прикладів ширшої тактики", - наголосив він.
РФ може розпочати нову війну - що відомо
Як повідомляв Главред, з боку країни-агресорки Росії уже лунали погрози іншим державам, наприклад, Фінляндії та Азербайджану. Це може вказувати на те, що російський диктатор Володимир Путін може мати у планах нову війну.
Зокрема, голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв говорив, що дозвіл країнам НАТО збивати російські дрони над Україною означатиме війну Альянсу з РФ. Також у РФ нібито проти створення безполітної зони над Україною.
Водночас, оглядач Bild Юліан Репке заявив, що на російсько-білоруських навчаннях "Запад-2025", які розпочалися в Білорусі, диктатори РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом.
Про персону: Михайло Жирохов
Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області.
Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах.
Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.
