Гібридна війна в Європі: Жирохов сказав, в яку країну може вторгнутися РФ

Експерт вважає, що росіяни можуть повторити український сценарій в Естонії.

РФ може напасти на Естонію / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Головне із заяви експерта:

Росіяни можуть організувати в Європі гібридну війну

Вона може бути аналогічною з подіями 2014 року в Україні

РФ хоче визначити де проходять "червоні прапорці" НАТО

Країна-агресор Росія продовжуватиме свої гібридні дії проти Європи, але війна не буде таких же масштабів, як в Україні. Про це в інтерв'ю Главреду сказав історик, військовий експерт і журналіст Михайло Жирохов.

За його словами, росіяни можуть організувати в Європі гібридну війну за аналогією з подіями 2014 року на сході нашої країни, коли були використані загони Гіркіна-Стрєлкова.

"Такий сценарій може бути реалізований в країнах Балтії, тому що там є для цього певні передумови. Зокрема, в Литві та Латвії проживає велика кількість російськомовних людей, а в Естонії є Нарва, де фіксується відверта підтримка Росії", - наголосив він.

На його думку, зараз перед Росією постане питання: де проходять "червоні прапорці" НАТО.

"Москві важливо зрозуміти, які будуть наслідки, якщо умовний російський військовий підрозділ вторгнеться в Естонію і оголосить там "Нарвську народну республіку". Що це означатиме для НАТО: напад на країну Альянсу чи внутрішня справа Естонії? Коли росіяни зрозуміють, як діяти далі, вони можуть вдатися до будь-яких сценаріїв - і повторити навіть український", - підкреслив Жирохов.

Які країни в НАТО / Інфографіка: Главред

Якою була мета Росії в атаці на Польщу

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник говорив, що атака Росії на Польщу – не випадковість, а цілеспрямована та спланована акція.

"Чого намагається досягти Росія? Перш за все, вона постійно, хоч і не завжди прямо, наголошує, що воює з НАТО. Її стратегічна мета — зруйнувати Альянс. Адже пряме зіткнення не залишає Росії жодних шансів: воно або завершиться її поразкою, або призведе до ядерної катастрофи. Тому всі подібні дії — лише один із прикладів ширшої тактики", - наголосив він.

РФ може розпочати нову війну - що відомо

Як повідомляв Главред, з боку країни-агресорки Росії уже лунали погрози іншим державам, наприклад, Фінляндії та Азербайджану. Це може вказувати на те, що російський диктатор Володимир Путін може мати у планах нову війну.

Зокрема, голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв говорив, що дозвіл країнам НАТО збивати російські дрони над Україною означатиме війну Альянсу з РФ. Також у РФ нібито проти створення безполітної зони над Україною.

Водночас, оглядач Bild Юліан Репке заявив, що на російсько-білоруських навчаннях "Запад-2025", які розпочалися в Білорусі, диктатори РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом.

Про персону: Михайло Жирохов Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

