На РФ налетіли дрони: Краснодарський край у вогні

Ангеліна Підвисоцька
15 березня 2026, 09:16
У ніч на 15 березні дрони вдарили по нафтобазі Тихорецького нафтового вузла.
У Краснодарському краї прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Що відомо:

  • У Росії пролунали потужні вибухи
  • Дрони атакували нафтобазу в Краснодарському краї

У Краснодарському краї РФ пролунали потужні вибухи. Регіон був під атакою ударних дронів. Після вибухів загорілась нафтобаза Тихорецького нафтового вузла. Про це повідомляє Exilenova+.

Вибухи прогриміли у ніч на 15 березня. У РФ стверджують, що це не були "прильоти".

"У передмісті Тихорецька сталося загорання на території нафтобази через падіння уламків БПЛА. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють оперативні та спеціальні служби. У Тихорецькому районі фрагменти БПЛА пошкодили дві високовольтні лінії", - йдеться у повідомленні.

У Мережі вже з'явились супутникові знімки, які також зафіксували пожежу у районі об'єкта.

У Краснодарському краї прогриміли вибухи / фото: Exilenova+

Нафтобаза "Торецька" - що відомо

Перевалочна нафтобаза "Тихорецька" входить до складу "Чорномортранснафти". Вона є одним з найважливіших вузлів системи магістральних нафтопроводів РФ. Цей нафтовий вузол приймає, зберігає та перекачує нафту з різних регіонів РФ у бік експортних терміналів на Чорному морі.

Обсяг резервуарного парку складає близько 380 тисяч кубометрів. Відомо, що до бази підведені залізничні колії. Звідси також починаються важливі ділянки нафтопроводів, як Тихорецьк - Новоросійськ.

Нещодавно, як писав Главред, Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 в районі Мангуша і радіолокаційну станцію С-300В4 в районі Новокраснівки.

Раніше Сили оброни України уразили передовий пункт управління дивізії, низку логістичних об'єктів та живу силу РФ. Відповідні удари були завдані на фоні зниження наступального потенціалу окупантів.

Нагадаємо, Сили оборони також завдали серію ефективних ударів по об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема на ТОТ Луганщини атаковано нафтобазу "Луганська".

Більше новин:

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

18:24

"Загинуть мільйони росіян": у Трампа попередили про тяжкі наслідки для РФ

18:05

Росіяни опинилися в оточенні: Трегубов розповів про ситуацію під Куп’янськом

18:04

Температура впаде: сильний вітер принесе на Тернопільщину похолодання

17:39

Жінка купила старий будинок, налякавши друзів: через 13 років вони все зрозумілиВідео

17:31

Жінка завела цуценя чихуахуа, але з собакою сталися неймовірні зміни

16:44

"Ще одного героя забрала страшна війна": на війні загинув син генерала СБУ

16:32

РФ вдарила по житловому кварталу Запоріжжя: під завалами людина, деталіФотоВідео

16:28

Потужні удари ЗСУ: підірвано установку Іскандер, РЛС С-300 та значну кількість живої сили РФ

16:27

Ціни уже на 72% нижчі, ніж минулоріч: в Україні дешевшає популярний овоч

16:17

Розчарувався в людях: чоловік 12 років жив у печері з вовкамиВідео

