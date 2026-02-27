Зарево видно на кілометри: ЗСУ уразили "жирну" ціль у Луганську, там вирує пожежа

Ураження підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України.

ЗСУ уразили нафтобазу "Луганська" та склади пального ворога на окупованих територіях / Колаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Коротко:

Сили обороне провели серію успішних операцій на ТОТ

Зокрема українські воїни уразили нафтобазу "Луганська"

Там спалахнула масштабна пожежа

Сили оборони завдали серію ефективних ударів по об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема на ТОТ Луганщини атаковано нафтобазу "Луганська"

Там спалахнула масштабна пожежа, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 27 лютого підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Луганська" на тимчасово окупованій території Луганської області. Об'єкт задіяний у забезпеченні військ російського агресора", - йдеться в повідомленні.

Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

Також захисники підпалили склади пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького, Коптєвого на тимчасово окупованій території Донеччини.

Крім того, Сили оборони завдали удару по пункту управління БпЛА ворожої армії неподалік Райського, що на ТОТ Херсонщини.

Яка мета ударів Сил оборони по об'єктах в РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, основна мета ЗСУ на найближчі місяці полягає в тому, щоб забезпечити блекаут європейської частини Росії, особливо Москві.

Він зауважив, що щодо здатності України влаштувати такий блекаут звучать різні думки. Але якщо дивитися на наслідки обстрілів Україною російських об'єктів електроенергетики, то стає зрозуміло, що Сили оборони ціляться саме по системах енергетики і розподілу навколо Москви і Московської області.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Главред раніше писав, що в ніч на 25 лютого підрозділи Middle strike Сил спеціальних операцій уразили позиції протиповітряної оборони росіян у тимчасово окупованому Криму.Внаслідок удару росіяни втратили ЗРК С-400 "Тріумф" та ЗРГК "Панцир С-1"

Крім того, Сили оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БПЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

