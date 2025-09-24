Потужний вибух, окупанти в паніці: в РФ знищено важливий міст росіян

Міст у Бєлгородській області росіяни використовували для транспортування техніки на фронт.

ЗСУ знищили міст РФ у Бєлгородській області / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, росЗМІ

Що відомо:

У Бєлгородській області знищено міст росіян

Був знищений міст, яким окупанти транспортували техніку

Українські військові підірвали російський міст, який був важливим логістичним об'єктом для росіян. Про це повідомило Головне управління розвідки і поділилося перехопленням розмови окупантів.

Українські безпілотники вдарили по мосту в Бєлгородській області. Цю переправу росіяни використовували для транспортування техніки та військових на фронт. Йдеться про міст поблизу селища Старосельцеве.

Тепер росіяни переживають, що українські військові підірвуть усі мости, які використовують окупанти.

Дивіться відео з перехопленою розмовою окупантів:

Українські військові підірвали міст у РФ / фото: скріншот

Ефект від ударів України по НПЗ РФ - думка експерта

Як писав Главред, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли, що атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи країни-агресора призвели до нестачі пального і подорожчання бензину в Росії.

Такий паливний дефіцит підвищить витрати бізнесу і населення та прискорить інфляцію в РФ.

Удари вглиб Росії - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 18 вересня в Росії прогриміли вибухи після масованої атаки дронів. Було зафіксовано влучення в районі нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Також у Ростовській області зникло світло, а в аеропортах оголошували план "Ковер".

Нагадаємо, в ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою та в Ленінградській області.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські військові завдають ударів по нафтових об'єктах Росії: заводах, терміналах і нафтобазах. Ці атаки значно послаблюють нафтову галузь РФ, яка є надзвичайно важливою для забезпечення її окупаційних сил.

