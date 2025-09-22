Росіяни рвуться до околиць: в ЗСУ попередили про загрозу для кількасоттисячного міста

Війська РФ намагаються захопити Кам'янське та Плавні, щоб створити плацдарм для наступу на Степногірськ і південні околиці Запоріжжя, вказують в ЗСУ.

В ЗСУ розкрили плани ворога щодо наступу на Запорізькі

Російські окупаційні війська намагаються вийти на околиці Приморського на Оріхівському напрямку, прагнучи просунутися ближче до меж Запоріжжя. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Укрінформ.

"На напрямку Приморське-Плавні-Кам'янське противник щодня проводить свої штурмові дії, намагаючись остаточно захопити населені пункти Кам'янське і Плавні, і намагається вийти на околиці Приморського", - розповів він. відео дня

За його словами, противник націлений на захоплення цих населених пунктів, щоб створити плацдарм для подальшого наступу на Степногірськ та руху вздовж колишнього Каховського водосховища в напрямку Кушугума і Балабиного, які фактично є південними передмістями Запоріжжя.

Волошин додав, що українські військові активно протидіють цим спробам, проводять пошуково-ударні операції та знищують групи противника, які намагаються прорватися до населених пунктів.

Яка ціль наступу РФ в Запорізькій області

Як писав Главред, військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов повідомив, що Росія перекидає оперативні резерви на Запорізький напрямок, зокрема 76-ту дивізію Повітряно-десантних військ. Мета окупантів у Запорізькій області — покращити тактичне становище та досягти відстані, з якої можна встановити вогневий контроль над обласним центром.

"Вони також намагатимуться військовим шляхом встановити повний контроль над Запорізькою областю, і я не виключаю сценарію дестабілізації на Херсонському напрямку, а саме імітації проведення широкомасштабної десантної операції. Інформаційна активність з приводу можливості реалізації десантної операції на Херсонщині вже була", - вказує він.

Війна Росії проти України - що відомо про бої на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що російські війська вже кілька місяців ведуть запеклі бої за Кам’янське та Плавні, використовуючи фронтову авіацію і важку артилерію. Протягом усього літа вони намагаються вибити українські підрозділи з цих населених пунктів, але безуспішно.

Водночас Сили оборони спільно з партизанами знищили командний пункт армії РФ на окупованій території Запорізької області. Внаслідок атаки загинули 17 офіцерів, серед них два підполковники, і один рядовий 35-ї загальновійськової армії.

Крім того, начальник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що окупанти перекидають свіжі підрозділи, намагаючись прорватися до Кам’янського.

