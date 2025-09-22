Рус
Війна за "красивий" фінал: військовий пояснив, що насправді планує Путін на Донбасі

Руслан Іваненко
22 вересня 2025, 19:33оновлено 22 вересня, 21:06
Кремль перекидає резерви на фронт, щоб продовжити наступ, а ЗСУ ведуть обережні, але ефективні оборонні дії.
ВСУ, Армия РФ
Росія намагається захопити Донецьку область і просунутися до стратегічних міст / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Коротко:

  • На сході України тривають інтенсивні бої
  • Донецька область – головна мета Росії
  • Противник намагається просунутися до ключових трас

Повне захоплення Донецької області залишається ключовою метою Росії. Наразі на сході України тривають потужні бої, а російські війська можуть опинитися в "котлі". Таку оцінку на "Фабриці новин" дав військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

"Кажу зараз не про інтенсивність бойових дій – бували влітку моменти і жорсткіші, але загальна напруженість така одразу в кількох точках, що я не пам'ятаю взагалі... Ось інтенсивність бойових дій не порівняти за напруженістю з Авдіївкою і Бахмутом, наприклад. Але напруженість загальна набагато жорсткіша. І я боюся робити якісь прогнози, тому що у нас відверто важка ситуація одразу в кількох місцях", – сказав Сазонов.

Захоплення Донецька – сценарій для Путіна

За його словами, головним пріоритетом Кремля залишається Донецька область, захоплення якої Путін хоче подати як перемогу.

"Але ключове – Донецька область, тому що для Путіна це сценарій вийти красиво. Економіка в Росії, дійсно, тріщить. Їм би закінчити війну раніше. І ось, якщо він захопить Донецьку область, у підручниках історії напишуть, мовляв, Україна "8 років бомбила Донбас", народ Донбасу дуже страждав, дуже просив про допомогу, і російський старший брат під керівництвом великого і мудрого Путіна прийшов на допомогу. І це була СВО – війна за звільнення Донбасу", – пояснив військовослужбовець.

Сазонов також зазначив проблеми на інших напрямках, зокрема на Харківщині, де окупантів стримують лише труднощі з перекиданням важкої техніки через річку Оскіл.

"Піхота лізе гаряче", – додав він, підкресливши, що складна ситуація є і на Сумщині.

Деталі боїв на Донецькому напрямку

Військовий детально описав ситуацію на Донецькому напрямку: "Але для того, щоб зіграти в цю гру, потрібно захопити Донецьку область... Це Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка. За неї йдуть основні бої зараз. Противник намагається захопити або хоча б узяти під контроль колишню трасу Харків-Ростов, зараз – Харків-Ізюм-Слов'янськ. І він поступово, потроху лізе в бік Лиману, у бік Ярової, Дробишева...".

Він додав, що з заходу окупанти також намагаються підібратися до цієї траси – зі сторони Добропілля.

"Вони запустили туди цього 'зайця'. Вуха зараз йому обрізали, голову намагаємося обрізати – це вже Добропільський напрямок... Усе зав'язано в один потужний вузол. У цій 'голові зайця' – 51-а армія російська... У них були там потужні резерви для наступу. Тому, розраховуючи на цей резерв, вони продовжують лізти вперед. І ми вгризаємося, мало не по метру відрізаємо цю 'голову зайця'...", – пояснив Сазонов.

Війна за 'красивий' фінал: військовий пояснив, що насправді планує Путін на Донбасі
Добропілля / Інфографіка: Главред

Можливий "котел" для російських військ

За його оцінкою, якщо дії ЗСУ будуть успішними, у "котлі" опиниться велика кількість російських солдатів, що завдасть ворогу безпрецедентного удару. Однак наразі командування РФ продовжує перекидати війська, що стримує наступ ЗСУ, які мають менше живої сили.

Оцінка Зеленського: поразки Росії у наступах

Президент України Володимир Зеленський оцінює останні наступальні операції Росії як невдалі. За його словами, три кампанії російські війська програли через значні втрати особового складу та техніки.

"Три компанії росіяни програли. Програли, тому що там велика кількість жертв серед особового складу і велика кількість втраченої техніки", – зазначив Зеленський, підкресливши серйозність поразок ворога.

Український лідер також зауважив, що ситуація для РФ розвивається значно гірше, ніж вони очікували.

"Путін отримує доповіді та графіки, але, ймовірно, повністю цього не усвідомлює", – додав Зеленський.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку та мають поступове просування. Як повідомив Олександр Сирський, за минулу добу відновлено контроль над 1,3 км² і проведено зачистку та знищення противника на площі 2,1 км² у Покровському районі Донецької області.

На Покровському напрямку командування армії Росії застосовує всі можливі засоби, аби захопити Покровськ і навколишні села. Водночас самі російські військові відверто невдоволені такою тактикою, повідомили у десантно-штурмових військах ЗСУ.

21 вересня українські військові оприлюднили відео з села Олексіївка на Сумщині, де у кількох місцях уже встановлено державні прапори. Як заявив 225-й Окремий штурмовий полк, у цьому населеному пункті окупанти фактично "закопалися" та лише мріють про виживання.

Читайте також:

Про персону: Кирило Сазонов

Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України.

Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році росіяни не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

війна в Україні Добропілля Фронт
