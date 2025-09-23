Загроза досі зберігається: у ЗСУ розповіли про нову небезпеку для одного з міст

Російські війська роблять спроби проникнути в Покровськ, маскуючись під цивільних або українських військових

Сили оборони продовжують ліквідовувати загрози на Добропільському напрямку/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Говорити про серйозний успіх Сил оборони України на Добропільському напрямку можна буде лише після того, як ворога вдасться відтіснити з околиць Родинського. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, повідомляє УНІАН.

Положення ворога

Він зазначив, що ще минулого місяця ворог на цьому напрямку сильно розтягнувся, і зараз окупанти "пожинають плоди цієї помилки". Водночас значна частина російських військ закріпилася на околицях Родинського Донецької області.

"І це створює загрозу в тому числі і для міста Покровськ. Тому говорити про успіх Сил оборони можна тільки тоді, коли ворога вдасться звідти "вичавити", бо інакше зберігається загроза для Покровського напрямку", – наголосив Трегубов.

Спроби ворога проникнути в місто

За його словами, окупанти роблять постійні спроби проникнути в місто, використовуючи інфраструктурні об’єкти та особливості місцевості. Іноді вони навіть перевдягаються в цивільний одяг або форму ЗСУ, щоб закріпитися в місті й "вичавлювати" українські підрозділи.

"Хочуть просочитися в місто, закріпитися і "вичавлювати" звідти українських військових. А наші намагаються їх знищити на підходах до міста, бо інакше це робити складніше", – додав Трегубов.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Бої на сході: заява головкому ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що українські війська ефективно реагують на посилення наступу противника в районі Добропілля. За його словами, перекинуті російські морпіхи не змогли досягти стратегічного успіху, а українські підрозділи Збройних сил та Національної гвардії демонструють здатність гідно стримувати ворога та відновлювати контроль над втраченими ділянками Донеччини.

Сирський підкреслив, що завдяки скоординованим діям і адаптивним тактичним рішенням українські сили знаходять дієві способи нейтралізації ворожих спроб прориву, зберігаючи ініціативу на фронті та зміцнюючи оборонні позиції.

Як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку та мають поступове просування. Як повідомив Олександр Сирський, за минулу добу відновлено контроль над 1,3 км² і проведено зачистку та знищення противника на площі 2,1 км² у Покровському районі Донецької області.

Крім того, повне захоплення Донецької області залишається ключовою метою Росії. Наразі на сході України тривають потужні бої, а російські війська можуть опинитися в "котлі". Таку оцінку на "Фабриці новин" дав військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку командування армії Росії застосовує всі можливі засоби, аби захопити Покровськ і навколишні села. Водночас самі російські військові відверто невдоволені такою тактикою, повідомили у десантно-штурмових військах ЗСУ.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

