Мирний план США може стати "ударом" для Європи: ЗМІ пояснили в чому проблема

Європейські партнери і сама Україна можуть зіткнутися з серйозною загрозою з боку РФ.

Тягар фінансування відновлення України може "впасти на плечі" Європи, а не РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump

Головне:

Мирна угода з територіальними поступками не вигідна Європі

Якщо РФ відмовиться фінансувати відновлення України, країни ЄС чекає удар

РФ може отримати перепочинок для економіки, що становить загрозу для України і Європи

На світовому рівні триває обговорення мирного плану для України. Наразі деякі найбільш гострі питання все ще невирішені. Серед них і проблема з контролем над територіями.

Оглядач Reuters П'єр Бріансон вважає, що у випадку збереження контролю країни-агресорки Росії над тимчасово окупованими територіями, Європі доведеться дорого заплатити за "нав'язаний Україні мирний план".

Чому Європі невигідно, щоб РФ контролювала українські території

Хоча в США неодноразово натякали на необхідність територіальних поступок з боку України, прийняття такого рішення не лише створить довгострокову зону нестабільності біля кордонів ЄС, але й надовго ускладнить економічну ситуацію у самій Європі.

Головною проблемою є відновлення України. Вже сьогодні по всьому світу заморожено близько 300 мільярдів доларів російських активів. У ЄС наполягають на тому, що ці кошти треба спрямувати на відновлення України.

Однак, у випадку підписання мирної угоди з територіальними поступками з боку України, кремлівський диктатор Володимир Путін може не відмовитися від резервних активів.

Якщо Росія відмовиться взяти частину витрат на потреби з відновлення України, то здебільшого фінансувати їх доведеться саме партнерам Києва. Водночас невизначений статус окупованих територій фактично заблокує надходження приватних інвесторів, які можуть побоюватися нового російського вторгнення.

Разом із цим в країнах ЄС виникне проблема з прискоренням зростання оборонних видатків. Водночас запропоноване США припинення вогню може спричинити часткове зняття санкцій з РФ, що дасть можливість економіці країни-агресорки перепочити і прискорити переозброєння. Це також підвищить загрозу для України та Європи.

Як в Росії відреагували на мирний план Трампа

Главред писав, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін погодився працювати над так званим американським планом закінчення війни та назвав умову завершення бойових дій проти України.

Кремлівський злочинець сказав, що припинення вогню на лінії фронту можливе лише якщо українські сили залишать контрольовані ними райони Донецької та Луганської областей.

Мирний план США - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що керівник ОП Андрій Єрмак обговорюючи мирний план, запропонований США, заявив, що Україна не буде поступатися своїми територіями заради миру.

Раніше представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас заявила, що ситуація з "американським мирним планом", до створення якого, судячи з розмов Стіва Віткоффа з російськими посадовцями Ушаковим і Дмитрієвим, міг бути залучений Кремль, вимагає підвищеної пильності.

Напередодні стало відомо, що Україна та США цього тижня продовжать роботу над планом завершення війни. Делегації будуть розвивати результати переговорів у Женеві

