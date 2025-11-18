Летять бомбардувальники, РФ готує масований удар по Україні: що відомо

Коротко:
- РФ готує ракетний удар по Україні
- Бомбардувальники Ту-95МС передислокуються на аеродроми "Енгельс" і "Оленя"
Російська окупаційна армія, ймовірно, готує новий ракетно-дроновий удар по Україні. Деталі публікують моніторингові канали України.
Зокрема, як повідомляє Є радар у вівторок, 18 листопада, у повітрі фіксують бомбардувальники Ту-95МС із Далекого Сходу.
Кількість бортів уточнюється. Імовірно, відбувається передислокація на аеродром "Енгельс" і "Оленя".
"Триває підготовка до завдання масованого ракетного удару по території України", - йдеться в повідомленні.
Коли саме армія РФ атакує Україну з повітря - не уточнюється.
Довідка. Аеродроми "Енгельс" і "Оленя" - це російські військові авіабази, які є ключовими об'єктами для дальньої авіації, включно зі стратегічними бомбардувальниками, які використовуються для завдання ударів по Україні. Аеродром "Енгельс", відомий як "Енгельс-2", розташований у Саратовській області, а аеродром "Оленя" розташований на Кольському півострові, за 92 км на південь від Мурманська.
Як писав Главред, про підготовку до обстрілу України моніторингові канали писали 16 листопада. Повідомлялося, що ворог активно проводить передислокацію бомбардувальників. Детальніше читайте в матеріалі: Росія готує новий ракетний удар по Україні: які регіони під загрозою.
Атака РФ на Україну 14 листопада 2025 року
Як писав Главред, за даними Повітряних сил, у ніч на 14 листопада Росія атакувала Україну за допомогою 19 ракет і 430 безпілотників різних типів. Силам ППО вдалося знешкодити 419 повітряних цілей, але є попадання ракет і 23 дронів на 13 локаціях.
Уранці 14 листопада в ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки в Києві. Зафіксовано численні руйнування та пожежі в житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури майже в усіх районах столиці.
Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти застосували близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику й аеробалістику. Уламками "Іскандера" в столиці пошкоджено Посольство Азербайджану.
Крім того, вранці 14 листопада росіяни вдарили ракетою "Циркон" по Сумській області.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, увечері 17 листопада Дніпро опинився під атакою дронів, а по Харківщині окупанти завдали ракетного удару.
Окупаційна армія вдарила ракетами по місту Берестин Харківської області. Є постраждалі, загинула 17-річна дівчина.
Відомо про 9 постраждалих, семеро з яких - госпіталізовані з вибуховими травмами. Серед постраждалих - 16-річний хлопець.
У ніч на 17 листопада російська армія завдала двох ракетних ударів по Балаклії Харківської області. Під обстріл потрапила житлова забудова в центральній частині міста. За попередньою інформацією, внаслідок нічного ракетного удару по Балаклії загинуло троє людей.
