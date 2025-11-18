Летять бомбардувальники, РФ готує масований удар по Україні: що відомо

18 листопада в повітрі фіксуються літаки Ту-95МС з Далекого Сходу.

https://glavred.net/war/letyat-bombardirovshchiki-rf-gotovit-massirovannyy-udar-po-ukraine-chto-izvestno-10716488.html Посилання скопійоване

Росія готує новий ракетний удар по Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ готує ракетний удар по Україні

Бомбардувальники Ту-95МС передислокуються на аеродроми "Енгельс" і "Оленя"

Російська окупаційна армія, ймовірно, готує новий ракетно-дроновий удар по Україні. Деталі публікують моніторингові канали України.

Зокрема, як повідомляє Є радар у вівторок, 18 листопада, у повітрі фіксують бомбардувальники Ту-95МС із Далекого Сходу.

відео дня

Кількість бортів уточнюється. Імовірно, відбувається передислокація на аеродром "Енгельс" і "Оленя".

"Триває підготовка до завдання масованого ракетного удару по території України", - йдеться в повідомленні.

Коли саме армія РФ атакує Україну з повітря - не уточнюється.

Довідка. Аеродроми "Енгельс" і "Оленя" - це російські військові авіабази, які є ключовими об'єктами для дальньої авіації, включно зі стратегічними бомбардувальниками, які використовуються для завдання ударів по Україні. Аеродром "Енгельс", відомий як "Енгельс-2", розташований у Саратовській області, а аеродром "Оленя" розташований на Кольському півострові, за 92 км на південь від Мурманська.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Як писав Главред, про підготовку до обстрілу України моніторингові канали писали 16 листопада. Повідомлялося, що ворог активно проводить передислокацію бомбардувальників. Детальніше читайте в матеріалі: Росія готує новий ракетний удар по Україні: які регіони під загрозою.

Атака РФ на Україну 14 листопада 2025 року

Як писав Главред, за даними Повітряних сил, у ніч на 14 листопада Росія атакувала Україну за допомогою 19 ракет і 430 безпілотників різних типів. Силам ППО вдалося знешкодити 419 повітряних цілей, але є попадання ракет і 23 дронів на 13 локаціях.

Уранці 14 листопада в ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки в Києві. Зафіксовано численні руйнування та пожежі в житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури майже в усіх районах столиці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти застосували близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику й аеробалістику. Уламками "Іскандера" в столиці пошкоджено Посольство Азербайджану.

Крім того, вранці 14 листопада росіяни вдарили ракетою "Циркон" по Сумській області.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, увечері 17 листопада Дніпро опинився під атакою дронів, а по Харківщині окупанти завдали ракетного удару.

Окупаційна армія вдарила ракетами по місту Берестин Харківської області. Є постраждалі, загинула 17-річна дівчина.

Відомо про 9 постраждалих, семеро з яких - госпіталізовані з вибуховими травмами. Серед постраждалих - 16-річний хлопець.

У ніч на 17 листопада російська армія завдала двох ракетних ударів по Балаклії Харківської області. Під обстріл потрапила житлова забудова в центральній частині міста. За попередньою інформацією, внаслідок нічного ракетного удару по Балаклії загинуло троє людей.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред