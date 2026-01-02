Світла буде значно більше: з'явився графік відключень для Києва та області 3 січня

Згідно із новим графіком, частина споживачів залишатиметься зі світлом без відключень.

Графіки вимкнення світла на 3 січня

Що відомо:

У Києві та Київській області 3 січня запроваджено графіки відключення світла

У споживачів деяких черг електроенергію не вимикатимуть

У суботу, 3 січня, в Україні запроваджуються графіки відключення світла. У Києві та Київській області світло вимикатимуть від одного до двох разів на добу, а частина споживачів залишатиметься без відключень

В Києві для підчерги 3.1 відключень не передбачено. Про це повідомляє ДТЕК.

На Київщині світло буде весь день у споживачів підчерг 1.2 та 5.1.

Відомо, що графіки діятимуть протягом усієї доби. У ДТЕК додали, що в разі змін, компанія буде оперативно інформувати користувачів.

Графіки відключення світла в Києві

Графіки для кожної черги та підчерги:

черга 1.1:

з 14:00 до 18:00;

черга 1.2:

з 14:00 до 19:00;

черга 2.1:

з 14:00 до 18:00;

черга 2.2:

з 17:30 до 21:00;

черга 3.1:

відключень немає;

черга 3.2:

з 08:00 до 11:00;

черга 4.1:

з 08:00 до 11:00;

черга 4.2:

з 17:30 до 22:00;

черга 5.1:

світло буде протягом всього дня;

черга 5.2:

з 21:00 до 24:00;

черга 6.1:

з 10:30 до 14:30;

черга 6.2:

з 10:30 до 14:30;

Графіки вимкнення світла в Київській області

Графіки для кожної черги та підчерги:

черга 1.1:

з 15:00 до 18:30;

черга 1.2:

світло буде протягом всього дня;

черга 2.1:

з 15:00 до 18:30;

черга 2.2:

з 15:00 до 18:30;

черга 3.1:

з 08:00 до 11:30;

черга 3.2:

з 08:00 до 11:30;

черга 4.1:

з 18:30 до 19:30;

черга 4.2:

з 18:30 до 22:00;

черга 5.1:

світло буде протягом всього дня;

черга 5.2:

з 14:00 до 15:00; з 22:00 до 24:00;

черга 6.1:

з 11:30 до 15:00;

черга 6.2:

з 11:30 до 15:00.

Якими будуть відключення світла в Києві - прогноз експерта

В інтерв'ю Главреду голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, що навіть без нових обстрілів ситуація з вимкненнями світла в Києві та області триватиме щонайменше 3-4 тижні.

"У нас банально не вистачає електроенергії. Київ і Київська область - дефіцитний регіон. Електроенергію доводиться брати з Рівненської та Хмельницької АЕС, але пропускні можливості мережі обмежені. На жаль, недавні удари були по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, Київській ГЕС, що, відповідно, скоротило можливості генерації та розподілу в регіоні", - зазначив він.

Попенко вважає, що щонайменше ще місяць Київ і область матимуть серйозні проблеми з електроенергією. Він додає, що тривалість відключень залежатиме від погоди - це може бути і 6-8 годин, і 16 годин на добу.

Відключення світла - останні новини

Як писав Главред, у новорічну ніч російські окупаційні війська завдали удару по енергооб'єктах України. Загалом ворог запустив по Україні понад 200 ударних БпЛА.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року Росія суттєво наростила інтенсивність ударів по Одесі та області. Унаслідок обстрілів було пошкоджено об'єкти інфраструктури, сховища та електромережі. Видання The Wall Street Journal з'ясувало причини, через які російська армія цілеспрямовано здійснює повітряний терор проти цього регіону України.

Водночас у Вишгороді після майже чотирьох діб без електроенергії енергетикам вдалося відновити подачу світла до домівок місцевих жителів.

