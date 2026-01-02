Рус
"І 16 годин на добу": експерт розповів, що буде з відключенням світла в Києві

Сергій Кущ
2 січня 2026, 19:20
Щонайменше ще місяць Київ і область матимуть серйозні проблеми з електроенергією, вважає експерт.
Як йдуть справи з електроенергією в Києві та області
Як йдуть справи з електроенергією в Києві та області / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Як йдуть справи з електроенергією в Києві та області
  • Чи скоротяться графіки відключення світла

Навіть без нових обстрілів ситуація з вимкненнями світла в Києві та області триватиме щонайменше 3-4 тижні. У нас банально не вистачає електроенергії.

В інтерв'ю Главреду голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, що весь січень ми житимемо за графіками відключень з урахуванням низьких температур.

"У нас банально не вистачає електроенергії. Київ і Київська область - дефіцитний регіон. Електроенергію доводиться брати з Рівненської та Хмельницької АЕС, але пропускні можливості мережі обмежені. На жаль, недавні удари були по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, Київській ГЕС, що, відповідно, скоротило можливості генерації та розподілу в регіоні", - зазначив він.

Попенко вважає, що щонайменше ще місяць Київ і область матимуть серйозні проблеми з електроенергією.

"Тривалість відключень залежатиме від погоди - це може бути і 6-8 годин, і 16 годин на добу", - підсумував експерт.

Генерація електроенергії в Україні
Генерація електроенергії в Україні / Главред

Вимкнення світла в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у п'ятницю, 2 січня, у всіх регіонах України вводяться графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Крім того, у новорічну ніч російські окупаційні війська завдали удару по енергооб'єктах України. Загалом ворог запустив по Україні понад 200 ударних БпЛА. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у дописі в Telegram.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року Росія суттєво наростила інтенсивність ударів по Одесі та області. Унаслідок обстрілів було пошкоджено об'єкти інфраструктури, сховища та електромережі. Видання The Wall Street Journal з'ясувало причини, через які російська армія цілеспрямовано здійснює повітряний терор проти цього регіону України.

Про персону: Олег Попенко

Експерт із питань ЖКГ. Засновник і голова Спілки споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва відключення світла Олег Попенко
