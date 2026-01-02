До сіми годин без світла за раз: графік відключень для Дніпра та області на 3 січня

У Дніпрі та області 3 січня світло вимикатимуть за оновленим погодинним графіком.

https://glavred.net/energy/do-treh-raz-v-den-bez-sveta-grafik-otklyucheniy-dlya-dnepra-i-oblasti-na-3-yanvarya-10728980.html Посилання скопійоване

Дізнавайтеся розклад роботи пунктів незламності у громадах Дніпропетровщини / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

3 січня у Дніпрі та області відключатимуть електроенергію 1–3 рази на добу

Обмеження торкнуться всіх черг споживачів, для деяких – одне, для інших – до трьох відключень

Точний графік доступний на сайті ДТЕК за введенням адреси

У суботу, 3 січня, у більшості областей України запроваджуються погодинні відключення електроенергії. У Дніпрі та Дніпропетровській області світло вимикатимуть від одного до трьох разів на добу, повідомляє ДТЕК.

За даними компанії, обмеження торкнуться всіх черг споживачів. Для підчерги 1.1 передбачено одне відключення на добу, для інших – два-три.

відео дня

"У разі змін компанія обіцяє оперативно інформувати громадян через свій телеграм-канал", — зазначають у ДТЕК.

Графіки відключень для кожної черги

1.1 Черга:

13:30 – 17:00

1.2 Черга:

03:00 – 06:30

13:30 – 17:00

2.1 Черга:

03:00 – 06:30

13:30 – 20:30

2.2 Черга:

03:00 – 06:30

14:00 – 17:00

3.1 Черга:

08:00 – 10:00

17:00 – 20:30

3.2 Черга:

06:30 – 10:00

17:00 – 20:30

4.1 Черга:

06:30 – 10:00

17:00 – 22:00

4.2 Черга:

06:30 – 10:00

17:00 – 20:30

5.1 Черга:

00:00 – 03:00

10:00 – 13:30

20:30 – 24:00

5.2 Черга:

00:00 – 03:00

10:00 – 13:30

20:30 – 24:00

6.1 Черга:

10:00 – 17:00

20:30 – 24:00

6.2 Черга:

00:00 – 03:00

10:00 – 13:30

20:30 – 24:00

Точний графік відключень можна перевірити на сайті ДТЕК, ввівши свою адресу. Споживачі поділені на шість черг: для трьох черг обмеження зачіпають близько половини користувачів, понад три черги – більшість, а менше трьох – електроенергія доступна більшості.

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Пункти незламності для мешканців

Про наявність пунктів незламності у Дніпропетровській області можна дізнатися на сайті обласної військової адміністрації. Вони працюють у районних військових адміністраціях, старостатах та міськрадах у робочі години.

Пункт незламності Нікопольської громади працює цілодобово, інші відкриваються за потреби. У пунктах є світло, тепло та вода. Відвідувачі можуть безкоштовно випити чаю, підзарядити гаджети та відпочити.

Як зниження температури впливає на тривалість відключень електроенергії – коментар експерта

Експерт у сфері енергетики, голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра, прокоментував ситуацію з можливими відключеннями електроенергії в умовах короткочасного похолодання.

За його словами, незначне зниження температури до −16 °C протягом двох діб не створює загрози для стабільності енергосистеми країни.

"Короткочасне похолодання на дві доби не має суттєво впливати на роботу системи. Все залежить від поведінки споживачів: якщо вони раціонально користуватимуться електроенергією — ситуація контрольована, якщо ж масово ввімкнуть обігрівачі та кондиціонери — навантаження зросте", — зазначив Голіздра.

Він додав, що різке зниження температури завжди супроводжується підвищенням навантаження на мережі, однак наразі підстав для масових або тривалих відключень електроенергії немає.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред