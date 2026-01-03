Рус
Новий курс валют з понеділка: українцям сказали, чи чекати різких змін

Марія Николишин
3 січня 2026, 05:00
Банкір сказав, що найближчим часом очікується відносно спокійна ситуація на валютному ринку.
Новий курс валют з понеділка: українцям сказали, чи чекати різких змін
Курс валют на наступний тиждень / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • На початку січня на курс валют чекають потенційні ризики
  • Вплив негативних факторів буде врівноважуватися діями НБУ
  • Курси валют залишатимуться в межах контрольованих і зрозумілих коридорів

Початок січня 2026 року для валютного ринку України пройде між потенційними ризиками та механізмами їх стримування. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

Він підкреслив, що фактор війни - будь-які сигнали щодо можливого завершення активної фази бойових дій або навіть їх тимчасового послаблення здатні суттєво впливати на настрої на валютному ринку та довгострокові очікування.

За його словами, вплив негативних факторів буде врівноважуватися діями НБУ - режим "керованої гнучкості" дозволяє швидко реагувати на дисбаланси, не допускаючи різких курсових стрибків та паніки.

"Завдяки цьому міжбанківський і готівковий сегменти ринку залишаються синхронними, а різниця між курсами купівлі та продажу мінімальна. Курсові коливання відбуваються повільно і прогнозовано, що знижує загальний рівень напруги", - наголосив банкір.

Він додав, що курс євро в Україні формуватиметься на основі світових торгів пари долар/євро та співвідношення в парі гривня/долар.

За його прогнозом, найближчим часом співвідношення долара до євро перебуватиме в межах 1,16–1,185, без різких і непередбачуваних змін.

"У підсумку можна говорити, що найближчими тижнями очікується відносно спокійна ситуація з курсами, які залишатимуться в межах контрольованих і зрозумілих коридорів", - каже Лєсовий.

Яким буде курс валют наступного тижня

Банкір також назвав основні показники валютного ринку з 5 по 11 січня:

  • коридори валютних змін: 42,2-42,7 грн/дол. та 48,5-49,75 грн/євро (на міжбанку) та 42,3-42,8 грн/дол. та 48,5-49,75/євро (на готівковому ринку);
  • щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у комбанках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;
  • середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн;
  • тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Яким буде курс гривні в 2026 році

Голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні ні в бік девальвації, ні в бік ревальвації.

За його словами, єдине, що може зірвати курс, – це якісь неймовірно погані події на фронті.

Він також додав, що у Національного банку України зараз є всі можливості забезпечити курс гривні на 2026 рік не вищий за 45 гривень за долар.

Новий курс валют з понеділка: українцям сказали, чи чекати різких змін
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Тарас Лєсовий вже говорив, що у січні 2026 року долар в Україні поводитиметься передбачувано: різких коливань не очікується, а Національний банк продовжить утримувати ситуацію на валютному ринку під контролем.

У Concorde Capital очікують, що середньорічний курс долара 2026 року перебуватиме на рівні 43,6 грн, а до кінця року підніметься до 44,8 грн.

Водночас, кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський заявляв, що НБУ до середини 2026 року зможе забезпечувати стабільний курс гривні завдяки тому, що на початку грудня валютні резерви Національного банку України встановили історичний рекорд і досягли позначки 54,7 млрд доларів.

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

