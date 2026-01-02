Субота теж без світла: "Укренерго" оприлюднило план вимкнень на 3 січня

Обмеження потужності та погодинні відключення застосовуватимуться для приватних споживачів і компаній.

Ситуація в системі може змінюватися протягом дня / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Кортко:

3 січня більшість регіонів України відчують погодинні відключення

Промисловим підприємствам запроваджують обмеження потужності

Причиною є наслідки російських атак на енергетичні об’єкти

У суботу, 3 січня, більшість регіонів України відчує погодинні відключення електроенергії. Одночасно для промислових підприємств запроваджуються обмеження потужності. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Причиною таких заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти України. Як зазначають енергетики, ситуація в системі може змінюватися навіть протягом дня.

Рекомендації НЕК "Укренерго"

"Щоб дізнатися точний час відключень та обсяг обмежень за вашою адресою, слід перевіряти офіційні сторінки обленерго у вашому регіоні," – наголосили в НЕК "Укренерго".

Фахівці також закликають споживачів економно використовувати електроенергію у години, коли вона доступна. Економія допоможе уникнути перебоїв та зберегти ресурс для критичних потреб, підкреслюють в компанії.

Нагадуємо, що актуальні графіки відключень публікують на сайтах обленерго та у соціальних мережах компаній для кожного регіону.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Прогноз експерта на зиму

Як писав Главред, за словами Юрія Корольчука, співзасновника Інституту енергетичних стратегій, українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни.

Експерт наголошує, що навіть у разі припинення ракетних ударів та настання спокійного періоду для ремонтів суттєвого покращення стану генерації та мереж до кінця зимового сезону очікувати не варто.

Як писав Главред, п’ятницю, 2 січня, в усіх регіонах України запроваджуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Крім того, у новорічну ніч російські окупаційні війська завдали удару по енергооб'єктах України. Всього ворог запустив по Україні понад 200 ударних БпЛА. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у дописі в Telegram.

Нагадаємо, що грудні 2025 року Росія суттєво наростила інтенсивність ударів по Одесі та області. Внаслідок обстрілів були пошкоджені об’єкти інфраструктури, сховища та електромережі. Видання The Wall Street Journal з’ясувало причини, через які російська армія цілеспрямовано здійснює повітряний терор проти цього регіону України.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

