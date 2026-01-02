Рус
Вся валюта в Україні різко злетіла після падіння: новий курс на 5 січня

Руслана Заклінська
2 січня 2026, 16:48
Після періоду стабілізації долар, євро та польський злотий одночасно перейшли до стрімкого зростання.
Вся валюта в Україні різко злетіла після падіння: новий курс на 5 січня
Курс валют на 5 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки коштуватиме долар 5 січня
  • Яким буде курс євро 5 січня
  • Чи подорожчав злотий

На понеділок, 5 січня, Національний банк України змінив офіційний курс основних іноземних валют. Долар, євро та польський злотий подорожчали. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США на 5 січня встановлено на рівні 42,29 грн/дол. Таким чином, американська валюта подорожчала на 12 копійок порівняно з п’ятницею, 2 січня.

Євро також продемонстрував зростання. Курс європейської валюти становить 49,58 грн/євро, що на 3 копійки більше, ніж напередодні.

На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара коливалися в межах 42,29-42,32 грн/дол., а до євро - 49,62-49,64 грн/євро.

Курс злотого на 5 січня

Польський злотий також додав у ціні. На понеділок, 5 січня, його офіційний курс встановлено на рівні 11,77 грн, що на 6 копійок вище, ніж 2 січня.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Інфографіка: Главред

Чи буде обвал гривні у 2026 році - прогноз економіста

Голова Комітету економістів України Андрій Новак у коментарі Главреду заявив, що глобальні економічні потрясіння та політика адміністрації Трампа не матимуть суттєвого впливу на гривню у 2026 році.

За його словами, Україна нині мало залежить від світових фінансових процесів, адже обсяги експорту невеликі, а імпорт здебільшого пов’язаний із потребами оборони. Фінансування країни здійснюється за рахунок стабільної міжнародної підтримки.

"Безумовно, в окремих європейських країнах у 2026 році будуть різновекторні політичні рухи, але, не дивлячись на це, фінансова і військова підтримка нашої країни збережеться у переважній більшості країн, які сьогодні складають коаліцію підтримки України (а це понад 60 країн світу та практично всі міжнародні організації)", - додав Новак.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 2 січня НБУ знизив курс основних валют. Долар подешевшав до 42,17 грн, євро - до 49,55 грн, а злотий - до 11,71 грн.

Також у січні 2026 року курс долара в Україні залишатиметься стабільним. За прогнозом експерта Тараса Лєсового, різких коливань не очікується, а НБУ й надалі контролюватиме ринок.

Крім цього, у держбюджеті на 2026 рік закладено курс 45,7 грн за долар. Водночас експерти Dragon Capital прогнозують помірне послаблення гривні - до близько 44 грн наприкінці року.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

