РФ завдала ракетного удару по Балаклії: троє загиблих, 10 поранених, серед них є діти

Анна Ярославська
17 листопада 2025, 06:43
"Приліт" стався поруч із багатоквартирними будинками в центральній частині міста.
Ракетний удар по Балаклії
РФ завдала ракетний удар по Балаклії / Колаж: Главред, фото: t.me/vkarabanov, Харківська ОВА

Коротко:

  • Армія РФ вдарила ракетами по Балаклії
  • Загинули три людини
  • Серед поранених - троє дітей 2011, 2007 і 2010 років народження

У ніч на 17 листопада російська армія завдала двох ракетних ударів по Балаклії Харківської області. Під обстріл потрапила житлова забудова в центральній частині міста.

Як повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, влучання відбулося поруч із багатоквартирними будинками. Інформація про постраждалих уточнюється.

За попередньою інформацією, внаслідок нічного ракетного удару по Балаклії загинуло троє людей.

"Ще 10 осіб дістали поранення, серед них - діти 2011, 2007 і 2010 років народження. Дев'ять постраждалих госпіталізовано, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. Усім надається необхідне лікування", - зазначив Карабанов.

За його словами, виклики щодо можливих постраждалих продовжують надходити.

На місці продовжують працювати рятувальники, медики та екстрені служби.

Ракетний удар по Балаклії
Ракетний удар по Балаклії / Фото: t.me/vkarabanov

Ракетний удар по Балаклії підтвердив і голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі.

Синєгубов уточнив, що поранення дістала, зокрема, й 14-річна дівчинка. Також допомога медиків знадобилася 12-річній дитині.

"Кількість постраждалих унаслідок ворожого ракетного удару по м. Балаклія зросла до 7 осіб", - написав він.

Незабаром стало відомо, що кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по місту Балаклія зростає.

"На даний момент до медиків звернувся ще один потерпілий. 61-річного чоловіка було госпіталізовано", - повідомив Синєгубов.

Удар по Балаклії
Удар по Балаклії / Фото: Харківська ОВА

Як писав Главред, вранці в середу, 12 листопада, російські війська здійснили серію атак дронами-камікадзе по Холодногірському району Харкова. За попередніми даними, внаслідок трьох ударів пошкоджено цивільне виробниче підприємство і приватні будинки.

4 листопада російські окупанти атакували Харківську область безпілотниками, зокрема, поцілили по пожежному депо і техніці - внаслідок ворожих ударів постраждали 6 осіб, серед яких рятувальники.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Харківська область Балаклія новини України війна Росії та України ракетний удар
Які п'ять речей ніколи не можна побачити під час сну - вчені розкрили секрет

