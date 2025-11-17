РФ завдала ракетного удару по Балаклії: троє загиблих, 10 поранених, серед них є діти

"Приліт" стався поруч із багатоквартирними будинками в центральній частині міста.

РФ завдала ракетний удар по Балаклії / Колаж: Главред, фото: t.me/vkarabanov, Харківська ОВА

Коротко:

Армія РФ вдарила ракетами по Балаклії

Загинули три людини

Серед поранених - троє дітей 2011, 2007 і 2010 років народження

У ніч на 17 листопада російська армія завдала двох ракетних ударів по Балаклії Харківської області. Під обстріл потрапила житлова забудова в центральній частині міста.

Як повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, влучання відбулося поруч із багатоквартирними будинками. Інформація про постраждалих уточнюється.

За попередньою інформацією, внаслідок нічного ракетного удару по Балаклії загинуло троє людей.

"Ще 10 осіб дістали поранення, серед них - діти 2011, 2007 і 2010 років народження. Дев'ять постраждалих госпіталізовано, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. Усім надається необхідне лікування", - зазначив Карабанов.

За його словами, виклики щодо можливих постраждалих продовжують надходити.

На місці продовжують працювати рятувальники, медики та екстрені служби.

Ракетний удар по Балаклії / Фото: t.me/vkarabanov

Ракетний удар по Балаклії підтвердив і голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі.

Синєгубов уточнив, що поранення дістала, зокрема, й 14-річна дівчинка. Також допомога медиків знадобилася 12-річній дитині.

"Кількість постраждалих унаслідок ворожого ракетного удару по м. Балаклія зросла до 7 осіб", - написав він.

Незабаром стало відомо, що кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по місту Балаклія зростає.

"На даний момент до медиків звернувся ще один потерпілий. 61-річного чоловіка було госпіталізовано", - повідомив Синєгубов.

Удар по Балаклії / Фото: Харківська ОВА

Як писав Главред, вранці в середу, 12 листопада, російські війська здійснили серію атак дронами-камікадзе по Холодногірському району Харкова. За попередніми даними, внаслідок трьох ударів пошкоджено цивільне виробниче підприємство і приватні будинки.

4 листопада російські окупанти атакували Харківську область безпілотниками, зокрема, поцілили по пожежному депо і техніці - внаслідок ворожих ударів постраждали 6 осіб, серед яких рятувальники.

