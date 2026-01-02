Рус
Світло може повернутися не всім одразу: експерт озвучив реальний прогноз

Руслан Іваненко
2 січня 2026, 16:34
193
Експерт розповів, що відбувається всередині енергосистеми і чого чекати найближчими днями.
Світло може повернутися не всім одразу: експерт озвучив реальний прогноз
Споживання електрики на опалення стримує стабілізацію мережі / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • Графіки відключень електроенергії збережуться до весни
  • Покращення в енергосистемі до кінця зими не прогнозують
  • Високе споживання через електроопалення створює навантаження

Українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до завершення зимового періоду не очікується.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" заявив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. За його словами, нинішній стан генерації та електромереж не дає підстав розраховувати на швидке скасування обмежень.

відео дня

"На жаль, ситуація не може покращитися до кінця зими, до початку березня. Навіть якщо ракетні удари припиняться і навіть якщо буде спокійний час для більш системних ремонтів", — наголосив експерт.

Потепління стане ключем до стабілізації

Корольчук зазначив, що ключовим чинником стабілізації енергосистеми стане потепління, адже саме зменшення споживання електроенергії на обігрів приміщень може суттєво розвантажити мережу. Наразі значна частина населення використовує електрику як основне джерело опалення, що створює додаткове навантаження в зимовий період.

Відносна стабілізація на фоні свят

Також експерт прокоментував відносну стабілізацію, яку українці могли спостерігати останнім часом. За його словами, у період зимових свят та через загальне зниження промислового і побутового споживання вдалося вивільнити близько 2000 МВт потужностей, що дало позитивний ефект навіть за умов морозів.

Світло може повернутися не всім одразу: експерт озвучив реальний прогноз
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Водночас Корольчук застеріг від надмірного оптимізму та наголосив, що говорити про стійке покращення ситуації поки що рано.

"У більшості регіонів відключення електроенергії все одно тривалі", — підсумував він.

Як зниження температури впливає на тривалість відключень електроенергії – коментар експерта

Експерт з енергетики, голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра прокоментував ситуацію з можливими відключеннями електроенергії на тлі короткочасного похолодання.

За його словами, незначне зниження температури до −16 °C протягом двох діб не створює загрози для стабільності енергосистеми країни.

"Короткочасне похолодання на дві доби не має спричинити суттєвого впливу. Усе залежить від споживання. Якщо споживачі раціонально користуватимуться електроенергією — це одна ситуація. Якщо масово вмикатимуть кондиціонери та обігрівачі — інша", — пояснив Голіздра.

Він також зауважив, що різке зниження температури завжди супроводжується збільшенням навантаження на електромережі, проте наразі підстав для масових або тривалих відключень немає.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як писав Главред, п’ятницю, 2 січня, в усіх регіонах України запроваджуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Крім того, у разі продовження російських терористичних ударів по енергетичних об'єктах України ситуація в енергосистемі зможе стабілізуватись на початку весни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Нагадаємо, що у Києві та Київській області через ворожі атаки на енергетичні об'єкти залишилися без електропостачання понад 500 тисяч споживачів, а на Чернігівщині - понад 22 тисячі.

Читайте також:

Про персону: Юрій Корольчук

Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".

У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України".

У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.

З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".

З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України війна Росії та України відключення світла Масштабна ракетна атака на енергетику
