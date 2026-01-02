Зеленський розкрив, хто очолив ГУР замість Кирила Буданова

Новий очільник раніше був головою Служби зовнішньої розвідки держави.

Президент України Володимир Зеленський призначив новим керівником Головного управління розвідки Міноборони України голову Служби зовнішньої розвідки генерала-лейтенанта Олега Іващенка.

Зеленський повідомив, що 2 січня провів нараду з Олегом Іващенком щодо загальної ситуації навколо України та актуальні загрози.

"Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України", - йдеться у повідомленні.

Наразі указу президента про офіційне призначення посадовця на очільника ГУР ще немає.

Хто був попередником Іващенка на посаді керівника ГУР

Главред писав, що 2 січня Володимир Зеленський зустрівся з очільником ГУР МО Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України. На його думку, зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах.

Пізніше Кирило Буданов повідомив, що прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити ОПУ. Він зауважив, що продовжує служити Україні і вважає нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед країною.

Буданов замінив на посаді Андрія Єрмака, який був керівником ОП з 2020 року.

