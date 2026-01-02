Зеленський розкрив, хто очолив ГУР замість Кирила Буданова

Головне:
- Зеленський призначив нового очільника ГУР замість Кирила Буданова
- Ним стане генерал-лейтенант Олег Іващенко
- Раніше новий очільник ГУР був головою Служби зовнішньої розвідки України
Президент України Володимир Зеленський призначив новим керівником Головного управління розвідки Міноборони України голову Служби зовнішньої розвідки генерала-лейтенанта Олега Іващенка.
Зеленський повідомив, що 2 січня провів нараду з Олегом Іващенком щодо загальної ситуації навколо України та актуальні загрози.
"Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України", - йдеться у повідомленні.
Наразі указу президента про офіційне призначення посадовця на очільника ГУР ще немає.
Хто був попередником Іващенка на посаді керівника ГУР
Главред писав, що 2 січня Володимир Зеленський зустрівся з очільником ГУР МО Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України. На його думку, зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах.
Пізніше Кирило Буданов повідомив, що прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити ОПУ. Він зауважив, що продовжує служити Україні і вважає нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед країною.
Буданов замінив на посаді Андрія Єрмака, який був керівником ОП з 2020 року.
