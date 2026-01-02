Обов'язкова евакуація: з прикордонних сіл на Чернігівщині почали вивозити людей

Глава Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус зазначав, що евакуацію мають завершити за 30 днів.

https://glavred.net/war/obyazatelnaya-evakuaciya-iz-prigranichnyh-sel-na-chernigovshchine-nachali-vyvozit-lyudey-10728965.html Посилання скопійоване

Обов'язкова евакуація з прикордоння Чернігівщини / Колаж: Главред, фото: поліція

Головне:

Мешканців прикордонних сіл Чернігівщини почали вивозити в межах обов'язкової евакуації

Попри постійні загрози російських атак, у прокордоних районах досі залишаються приблизно 300 людей

Процес планують завершити за 30 днів

З прикордонних населених пунктів Чернігівської області, де наприкінці 2025 року було оголошено обов’язкову евакуацію, почали вивозити людей.

Про це у коментарі Hromadske розповів радник голови Чернігівської ОДА Андрій Подорван.

відео дня

30 грудня 2025 року Рада оборони Чернігівської області ухвалила рішення про евакуацію мешканців 14 прикордонних сіл чотирьох громад:

Новгород-Сіверська громада: Грем’яч, Богданове, Бучки, Буда-Вороб'ївська.

Семенівська громада: Архіпівка, Грем’ячка, Костобобрів, Тимоновичі, Сергіївське, Галаганівка, Залізний Міст, Лісківщина.

Сновська громада: Гірськ.

Городнянська громада: Берлівка.

За даними місцевої влади, у 2025 році з прикордоння Чернігівщини виїхали понад 1400 жителів. Але у зазначених селах, попри постійні загрози російських атак, досі залишаються приблизно 300 людей

"Евакуація у нас триває фактично весь період повномасштабного вторгнення. До цього ми людей переконували, мотивували, умовляли. Але бачимо, що обстріли стають більш інтенсивними. Ворог частіше використовує FPV-дрони та цілиться по цивільних. У нас багато випадків - по власниках магазинів, людина просто вийшла на город, хтось на велосипеді їхав, хтось їхав автівкою. Буквально кілька днів тому людина хліб розвозила на вантажівці й FPV-дрон прилетів. Тобто головний аргумент, що FPV-дрони цілять у людей", - розповів Андрій Подорван.

Зазначається, що процес обов’язкової евакуації на Чернігівщині вже стартував, мешканців трьох прикордонних сіл, що входять до затвердженого переліку, почали вивозити. Це невеликі населені пункти, розташовані найближче до кордону.

Більшість тих, хто залишався жити у прикордонні, - люди старшого віку, прив’язані до власних домівок, городів та господарств.

Люди можуть евакуюватися куди завгодно, однак в межах області влада забезпечує житло, соціальну підтримку та можливість влаштувати дітей у садочки.

За потреби пропонують модульні будинки, гуртожитки чи приватні оселі (з бази даних), а деякі громади навіть купують житло для переселенців.

Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус наголошував, що розселення є обов’язковою умовою, а місця для тимчасового проживання гарантовані. Евакуація передбачає інформування населення, розробку маршрутів та забезпечення транспорту, а до її проведення залучають прикордонників і Сили оборони, адже йдеться про території, що безпосередньо межують із кордоном.

Чаус зазначав, що евакуацію мають завершити за 30 днів.

"Небезпечна ситуація залишається й в інших селах прикордоння. Тож закликаємо жителів прикордонних населених пунктів подбати про власне життя і своїх рідних та евакуюватися у більш безпечні місця", - йдеться у зверненні Новгород-Сіверської районної військової адміністрації.

Загроза наступу армії країни-агресора РФ на Чернігівщину - думка експерта

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко під час чату в Главреді сказав, що у російських окупантів у планах є захоплення територій у Чернігівській області.

"Плани такі у противника є. Чернігівщина включена в "санітарну зону". Але сил на те, щоб відкрити північний фронт і почати наземну операцію, у Росії поки що немає", - зазначив він.

На його думку, у зв'язку з цим, РФ продовжить завдавати повітряних ударів по Чернігову і по Чернігівській області.

Евакуація українців - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні розпочалися нові хвилі обов’язкової евакуації цивільного населення через посилення загрози від російської агресії. Під рішення потрапили одразу два регіони - Дніпропетровська та Чернігівська області. Про це повідомляють у Покровській територіальній громаді та у Чернігівській обласній державній адміністрації.

Також українців раніше попередили про загрозу евакуації з міст через ризик відключення опалення. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко сказав, якщо в Києві в зимовий період буде відключено ТЕЦ, і протягом трьох днів при температурі мінус 10°C і нижче не буде перспективи їхнього відновлення, то в місті мають оголошувати евакуацію.

Крім цього, Харківська влада розширила зону обов'язкової евакуації. Евакуація охоплює понад 40 населених пунктів регіону, планують вивезти 601 дитину та 409 сімей у більш безпечні місця.

Читайте також:

Про персону: В'ячеслав Чаус В'ячеслав Анатолійович Чаус (24 серпня 1977, Чернігів, Українська РСР, СРСР) — український громадсько-політичний діяч. Голова Чернігівської ОДА з 4 серпня 2021.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред