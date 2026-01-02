Шовковський вперше зробив велику заяву після звільнення: що сказав екс-тренер

Колишній тренер "Динамо" розповів про складнощі минулого року та нові перспективи.

Шовковський підбивав підсумки року / Колаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.shovkovskyi, instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський поділився підсумками 2025 року на своїй сторінці у Facebook. Наставник назвав минулий рік одним із найскладніших у своєму житті, проте зазначив, що попрощався з ним із вдячністю за отриманий досвід.

"Рік, що минув, приніс безліч приємних миттєвостей, досвіду та знань. Водночас 2025-й дав мені чудову нагороду – побачити моменти, які потрібно вдосконалити та допрацювати. Будь-які події, що відбуваються в житті людини, – це в першу чергу частина шляху, і в жодному разі не її закінчення. Це я вже проходив як гравець. Тепер доведеться пройти і в новій ролі. Я вдячний своїй родині, яка завжди була поруч зі мною та тільки вони одні знають усе, що відбувалося зі мною та в мене всередині", – написав Шовковський. відео дня

Екстренер "біло-синіх" окремо подякував своїй дружині, друзям і українським військовим, зазначивши, що підтримка близьких завжди допомагала йому долати труднощі. За його словами, уроки та знання, здобуті у 2025 році, він обов’язково використає у новому 2026-му році.

Шовковський підкреслив, що будь-які випробування в житті – це не кінець шляху, а лише етап розвитку, і переконаний, що накопичений досвід допоможе йому реалізовувати нові цілі у професійній діяльності та особистому житті.

Чи є майбутнє Шовковського в "Динамо" - думка експерта

Як писав Главред, за словами спортивного журналіста Ігоря Циганика, колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський, який залишив пост через невдалі результати команди, наразі перебуває у творчій відпустці. Водночас, на думку експерта, Шовковський не збирається покидати клуб і розраховує на роботу у його структурі.

"Шовковський не планує продовжувати кар’єру в іншому клубі. Втім, наразі незрозуміло, яку посаду він отримає в Динамо та чим може бути корисним "біло-синім". Це має відповідати його амбіціям та намірам керівництва киян", – зазначив Циганик.

Експерт додає, що для колишнього тренера важливо знайти роль, де він зможе застосувати свій досвід та знання, а клуб отримає від нього максимальну користь, зберігаючи баланс між амбіціями наставника та стратегічними цілями команди.

Як раніше повідомляв Главред, Олександр Кучер залишив посаду головного тренера одеського "Чорноморця". Про це він повідомив в інтерв'ю для "ТаТоТаке".

Крім того, донецький "Шахтар" планує серйозні зміни у складі під час зимового трансферного вікна. Клуб має намір розстатися з низкою футболістів, які рідко виходять на поле та не впливають на результати команди.

Нагадаємо, що київське "Динамо" може втратити одного зі своїх ключових півзахисників. Микола Шапаренко стоїть перед важливим вибором у кар'єрі, адже вже найближчими днями розпочнеться зимове трансферне вікно.

Про персону: Олександр Шовковський Олександр Володимирович Шовковський (нар. 2 січня 1975, Київ) — український футбольний тренер та колишній воротар, більшість кар'єри якого пройшла у "Динамо" (Київ). Займає 7-е місце за кількістю матчів за національну збірну України. Один із чотирьох воротарів в історії, які провели понад 100 матчів у Лізі чемпіонів УЄФА. Один із шести гравців, що грали в Лізі Європи після 40 років. У єврокубках зіграв 144 матчі, 44 з яких завершив "на нуль". Перший воротар на чемпіонатах світу, який не пропустив жодного м’яча у серії післяматчевих пенальті (ЧС-2006). Головний тренер "Динамо" Київ (2023–2025).. wikipedia

