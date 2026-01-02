Шовковський вперше зробив велику заяву після звільнення: що сказав екс-тренер

Коротко:
- Олександр Шовковський підбив підсумки 2025 року
- Колишній тренер "Динамо" назвав рік одним із найскладніших у житті
- Висловив вдячність за підтримку родині, друзям і українським військовим
Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський поділився підсумками 2025 року на своїй сторінці у Facebook. Наставник назвав минулий рік одним із найскладніших у своєму житті, проте зазначив, що попрощався з ним із вдячністю за отриманий досвід.
"Рік, що минув, приніс безліч приємних миттєвостей, досвіду та знань. Водночас 2025-й дав мені чудову нагороду – побачити моменти, які потрібно вдосконалити та допрацювати. Будь-які події, що відбуваються в житті людини, – це в першу чергу частина шляху, і в жодному разі не її закінчення. Це я вже проходив як гравець. Тепер доведеться пройти і в новій ролі. Я вдячний своїй родині, яка завжди була поруч зі мною та тільки вони одні знають усе, що відбувалося зі мною та в мене всередині", – написав Шовковський.
Екстренер "біло-синіх" окремо подякував своїй дружині, друзям і українським військовим, зазначивши, що підтримка близьких завжди допомагала йому долати труднощі. За його словами, уроки та знання, здобуті у 2025 році, він обов’язково використає у новому 2026-му році.
Шовковський підкреслив, що будь-які випробування в житті – це не кінець шляху, а лише етап розвитку, і переконаний, що накопичений досвід допоможе йому реалізовувати нові цілі у професійній діяльності та особистому житті.
Чи є майбутнє Шовковського в "Динамо" - думка експерта
Як писав Главред, за словами спортивного журналіста Ігоря Циганика, колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський, який залишив пост через невдалі результати команди, наразі перебуває у творчій відпустці. Водночас, на думку експерта, Шовковський не збирається покидати клуб і розраховує на роботу у його структурі.
"Шовковський не планує продовжувати кар’єру в іншому клубі. Втім, наразі незрозуміло, яку посаду він отримає в Динамо та чим може бути корисним "біло-синім". Це має відповідати його амбіціям та намірам керівництва киян", – зазначив Циганик.
Експерт додає, що для колишнього тренера важливо знайти роль, де він зможе застосувати свій досвід та знання, а клуб отримає від нього максимальну користь, зберігаючи баланс між амбіціями наставника та стратегічними цілями команди.
Про персону: Олександр Шовковський
Олександр Володимирович Шовковський (нар. 2 січня 1975, Київ) — український футбольний тренер та колишній воротар, більшість кар'єри якого пройшла у "Динамо" (Київ).
Займає 7-е місце за кількістю матчів за національну збірну України.
Один із чотирьох воротарів в історії, які провели понад 100 матчів у Лізі чемпіонів УЄФА.
Один із шести гравців, що грали в Лізі Європи після 40 років.
У єврокубках зіграв 144 матчі, 44 з яких завершив "на нуль".
Перший воротар на чемпіонатах світу, який не пропустив жодного м’яча у серії післяматчевих пенальті (ЧС-2006).
Головний тренер "Динамо" Київ (2023–2025).. wikipedia
