У Донецьку блимало світло: дрони пошкодили одразу дві ТЕС на окупованому Донбасі

Ватажок терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін підтвердив атаку по енергосистемі.

Дрони атакували Донецьку область / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

У Донецькій області прогриміли вибухи

Пушилін підтвердив атаку і заявив про пошкодження Зуївської та Старобешівської ТЕС

Унаслідок удару без електроенергії залишилися багато населених пунктів

На тимчасово окупованій території Донецької області дрони атакували одразу дві теплові електростанції - Зуївську та Старобешівську. Через обстріл без світла залишився тимчасово окупований Іловайськ та наближені населені пункти. Проблеми з напругою виникли також в окупованих Макіївці та деяких районах Донецька.

У ніч на 18 листопада на окупованій території Донецької області прогриміли вибухи.

Telegram-канал Exilenova+ опублікував відео, які свідчать про дронову атаку. На роликах, знятих очевидцями, чутно гудіння БПЛА, а також роботу російського ППО.

По місцевій ТЕС стався "приліт" - влучання зафіксовано на відео.

Глава окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін підтвердив атаку по енергосистемі. За його словами, внаслідок обстрілу було пошкоджено Зуївську та Старобешівську ТЕС.

Пушилін визнав, що після атаки без електроенергії залишилося багато населених пунктів окупованої частини Донецької області. Зокрема, зупинилися котельні та фільтрувальні станції.

OSINT-дослідники завдяки кадрам об'єктивного контролю визначили, що атакована ПС 330 кв "Зуївська ТЕС". Координати об'єкта - 48°01'58 "N 38°17'12 "E.

"Під удар потрапив трансформатор другого котла, за нашою інформацією, він виведений з ладу", - повідомив проєкт Exilenova+.

Дрони атакували ТЕС / Фотро: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Тим часом пропагандистські пабліки заявили, що електропостачання зникло в тимчасово окупованому Іловайську та деяких інших населених пунктах. У Макіївці та деяких районах Донецька блимало світло.

