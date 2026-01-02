Армія РФ просунулась у двох областях: у DeepState розкрили ситуацію на фронті

Російська армія ще більше просунулася вглиб двох областей - Донеччини та Запоріжжя.

Армія РФ просунулась в Донецькій та Запорізькій областях. / Колаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Армія країни-агресорки Росії просунулась в Донецькій та Запорізькій областях.

Успіхи ворога, зокрема, зафіксовано на Слов'янському напрямку. Про це повідомили аналітики DeepState.

Зазначається, що окупаційна армія РФ просунулася неподалік села Різниківка Бахмутського району Донецької області - в напрямку Словʼянська.

Крім того, на Донеччині ворог має просування в районі села Предтечиного Краматорського району, яке розташованне південніше Часового Яру.

Також аналітики повідомляють про просування російських військ неподалік населеного пункту Дорожнянка Пологівського району Запорізької області - південніше Гуляйполя.

"Ворог просунувся поблизу Різниківки, Предтечиного та Дорожнянки", - йдеться у повідомленні.

Експерт попередив про загрозу для нових міст

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко прокоментував загрозу наступу армії РФ на великі міста Донецької області - Краматорськ і Слов'янськ.

Під час чату на Главреді він сказав, що важливо визначити, яким буде потенціал угруповання, яке Росія зможе сформувати на цьому напрямку.

Експерт вважає, що фронт може скоротитися, а російські війська на цих напрямках діють уже зараз.

"Після перегрупування війська РФ із Покровська і Мирнограда можуть теж бути кинуті на цю ділянку фронту. За таких умов просування противника в бік Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки буде значно швидшим", - зазначив Романенко.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російські медіа поширюють дезінформацію про нібито повне взяття стратегічно важливих міст Донеччини та Запоріжжя. Майор ЗСУ й політолог Андрій Ткачук розкрив реальну ситуацію на фронті.

Раніше повідомлялося про те, що після втрати Сіверська командирів двох бригад знімають за неправдиві доповіді. Причиною звільнення є неправдиві доповіді командування про ситуацію на позиціях.

Нагадаємо, військовий попередив про загрозу нового штурму РФ. Росіяни в рази збільшили кількість FPV-дронів на одному з напрямків.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

