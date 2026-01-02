Рус
Головна загроза у 2026 році: Ігнат попередив про нову небезпечну тактику РФ

Інна Ковенько
2 січня 2026, 15:23
2463
Російські удари авіаційними бомбами будуть однією з найбільших загроз на фронті у 2026 році.
Росія активно нарощує застосування авіабомб
Росія активно нарощує застосування авіабомб / Колаж: Главред, фото: ДСНС, armyinform, Telegram-канал Fighterbomber

Головне:

  • Росія активно нарощує застосування КАБів різних типів
  • Авіаудари будуть однією з найбільших загроз на фронті у 2026 році
  • Основним засобом протидії має бути боротьба з авіацією РФ

Армія країни-агресорки Росії активно нарощує застосування керованих авіаційних бомб (КАБ) різних типів.

У 2026 році це буде одна з головних загроз. Про це в ефірі телемарафону розповів полковник Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що протягом 2025 року росіяни застосували 60 тисяч таких бомб. За словами Ігната, щомісяця кількість застосування КАБів окупаційними військами лише зростає.

"Кожного місяця зростає кількість застосування противником керованих авіабомб. Це засоби, які ворог застосовує близько двох років і тенденція іде до збільшення. І ми розуміємо, що у світі немає стільки ракет, щоб працювати про цих бомбах. Але вже є успішна протидія цим засобам на різних напрямках", - сказав Юрій Ігнат.

За його словами, основним засобом протидії має бути боротьба з російською авіацією. Саме тому "потрібно відганяти подалі носіїв таких авіабомб".

Нова тактика ударів РФ по Україні - думка експерта

Військовий аналітик Олег Жданов пояснює, що якщо раніше обстріли розподілялися відносно рівномірно по всій країні, то зараз Москва робить ставку на точкову концентрацію сил. Такий підхід дозволяє зосередити велику кількість ракет і дронів на одному напрямку, створюючи надмірне навантаження на систему протиповітряної оборони.

"Росія змінила тактику - тепер вони беруть окремий район і завдають туди масового удару. Коли вони руйнують сили по всій території України, у нас є можливість більш ефективно відбиватися. А коли йде зосередження на окремі райони, їм вдається перевантажувати нашу ППО, яка не настільки розвинена, як нам хотілося б і як необхідно для забезпечення належного рівня безпеки", - зазначив Жданов.

Експерт пояснив, що при розосереджених атаках українська ППО справляється ефективніше. Однак масовані удари по окремих регіонах ускладнюють завдання захисту, оскільки можливості ППО все ще обмежені й не покривають усіх потреб.

Тактика ворожих ударів - новини по темі

Як повідомляв Главред, РФ змінила тактику повітряних ударів, про що свідчить нещодавня атака на Київ. Про це розповів президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів і власників літаків" Геннадій Хазан. Він підкреслив, що росіяни почали застосовувати безпілотники, що летять на малих висотах, щоб ускладнити їх виявлення системами ППО і водночас підвищити загрозу цивільному населенню.

Нагадаємо, армія країни-терориста Росії модернізувала FPV-камікадзе "Молнія", який тепер використовують і для повітряної розвідки. Зазначається, що РФ оснастила його камерою з тривісною стабілізацією та терміналом Starlink.

Крім того, Росія суттєво збільшує виробництво безпілотників. Мова йде про FPV-дрони з оптоволоконними кабелями, які ворог використовує для повітряного придушення на полі бою в Україні. Росіяни виробляють більше 50 тисяч таких дронів кожного місяця.

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

війна в Україні авіабомба Юрій Ігнат
