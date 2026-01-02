Рус
"Повертаємося до 2023 року": експерт пояснив, коли графіки стануть кращими

Сергій Кущ
2 січня 2026, 23:22
Навіть за найкращого сценарію залишиться питання передачі електроенергії.
Експерт пояснив, коли "попустить" графіки

Ви дізнаєтеся:

  • Коли можуть послабити графіки відключення світла
  • Від чого це залежатиме

Заява Міненерго про те, що за ідеальних умов і без обстрілів потрібно близько двох місяців, щоб позбутися графіків, це час, коли Україна зможе запустити сонячні електростанції.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

"Тут мова не стільки про відключення чи повне відновлення інфраструктури. Завдання в іншому - щоб почала працювати сонячна генерація і скоротився дефіцит електроенергії. Зрозуміло, що це сценарій без обстрілів. Йдеться не про відновлення системи за два місяці, а саме про те, що до цього часу запрацюють сонячні електростанції. Міненерго в цьому випадку потрібна "картинка", а реальність така: за два місяці вони можуть не встигнути все відновити. Зате сонячна генерація до цього часу дійсно почне працювати", - пояснив експерт.

Він зазначив, що навіть за найкращого сценарію залишається питання передачі електроенергії.

"І тут ми повертаємося до досвіду 2023 року, коли росіяни били по підстанціях, влітку в нас було багато сонця й атомної генерації, але при цьому в пікові години ми все одно сиділи без світла через пошкоджені мережі. Така ситуація можлива і зараз. Будь-який сценарій, який уже відбувався в Україні раніше, може повторитися", - підсумував експерт.

Вимкнення світла - останні новини

Як писав Главред, у новорічну ніч російські окупаційні війська завдали удару по енергооб'єктах України. Загалом ворог запустив по Україні понад 200 ударних БпЛА.

Нагадаємо, що в грудні 2025 року Росія суттєво наростила інтенсивність ударів по Одесі та області. Унаслідок обстрілів було пошкоджено об'єкти інфраструктури, сховища та електромережі. Видання The Wall Street Journal з'ясувало причини, через які російська армія цілеспрямовано здійснює повітряний терор проти цього регіону України.

Водночас у Вишгороді після майже чотирьох діб без електроенергії енергетикам вдалося відновити подачу світла до будинків місцевих жителів.

Про персону: Олег Попенко

Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

