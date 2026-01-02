Михайло Федоров стане новим міністром оборони України, - Зеленський

Водночас президент зазначив, що Шмигаль "залишається в команді".

https://glavred.net/politics/mihail-fedorov-stanet-novym-ministrom-oborony-ukrainy-zelenskiy-10729001.html Посилання скопійоване

Михайло Федоров стане новим міністром оборони України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

У сфері оборони потрібно реалізувати "такі зміни, які допоможуть".

Що буде з нинішнім очільником Міноборони

Президент України Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Про це президент України повідомив у вечірньому зверненні, коментуючи кадрові в керівництві державою.

відео дня

"Вирішив змінити формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко опікується питаннями щодо лінії дронів, працює дуже результативно в цифровізації державних послуг і процесів", - сказав Володимир Зеленський, додавши, що у сфері оборони потрібно реалізувати "такі зміни, які допоможуть".

Водночас президент зазначив, що Шмигаль "залишається в команді". Президент України сказав, що запропонував нинішньому главі Міноборони Денису Шмигалю нову посаду, але не вказав, яку саме.

Про особистість: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напряму. Керівник digital-напрямку передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Кадрові перестановки

2 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою ГУР МО Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України.

Також Зеленський анонсував зміну керівника ДПСУ найближчим часом.

За його словами, водночас є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ. Президент зазначив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко найближчим часом подасть кандидатури на зміну голови ДПСУ.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред