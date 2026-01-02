Михайло Федоров стане новим міністром оборони України, - Зеленський

Ви дізнаєтеся:
- У сфері оборони потрібно реалізувати "такі зміни, які допоможуть".
- Що буде з нинішнім очільником Міноборони
Президент України Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.
Про це президент України повідомив у вечірньому зверненні, коментуючи кадрові в керівництві державою.
"Вирішив змінити формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко опікується питаннями щодо лінії дронів, працює дуже результативно в цифровізації державних послуг і процесів", - сказав Володимир Зеленський, додавши, що у сфері оборони потрібно реалізувати "такі зміни, які допоможуть".
Водночас президент зазначив, що Шмигаль "залишається в команді". Президент України сказав, що запропонував нинішньому главі Міноборони Денису Шмигалю нову посаду, але не вказав, яку саме.
Про особистість: Михайло Федоров
Федоров Михайло - український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.
У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напряму. Керівник digital-напрямку передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.
Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.
Кадрові перестановки
2 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою ГУР МО Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України.
Також Зеленський анонсував зміну керівника ДПСУ найближчим часом.
За його словами, водночас є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ. Президент зазначив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко найближчим часом подасть кандидатури на зміну голови ДПСУ.
Вам може бути цікаво:
- В Україні розробили антидронові патрони: Федоров розповів про успіх у цій справі
- Федоров сказав, чи планують скасовувати дистанційне навчання в школах
- Україну атакуватимуть реактивні "Шахеди": Федоров розкрив плани окупантів
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред