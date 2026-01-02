Зеленський анонсував зміну керівника ДПСУ найближчим часом: що відомо

Нинішній керівник ДПСУ Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.

Зеленський анонсував зміну керівника ДПСУ найближчим часом / Колаж: Главред, фото: ДПСУ, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Зеленській анонсував кадрові зміни у Держприкордонслужбі

Президент повідомив про відхід із посади голови ДПСУ Сергія Дейнеки

Дейнеко продовжить роботу в системі МВС

Президент Володимир Зеленський заявив, що невдовзі відбудеться зміна керівника Державної прикордонної служби.

Про це Зеленський повідомив після того, як вислухав доповідь глави МВС Ігоря Клименка.

"Вдячний за чітку роботу всієї системи МВС. Окремо обговорили сьогодні питання діяльності Державної прикордонної служби України. Під керівництвом Сергія Дейнека протягом уже понад шести років ДПСУ пройшла значний шлях розбудови та зміцнення. Нині підрозділи прикордонників разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України воюють за нашу державу на передовій. Значно посилено також ділянки кордону України з Білоруссю та Росією", - написав президент Зеленський.

За його словами, водночас є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ.

Президент зазначив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко найближчим часом подасть кандидатури на зміну очільника ДПСУ.

Як писав Главред, 2 січня президент України Володимир Зеленський оголосив, що запропонував голові Головного управління розвідки Кирилу Буданову посаду керівника Офісу президента.

Пізніше Кирило Буданов повідомив, що прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити ОПУ. Він зауважив, що продовжує служити Україні і вважає нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед країною.

Пізніше президент Зеленський заявив, що глава Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить ГУР замість Буданова.

Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

